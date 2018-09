No es difícil encontrarse con la cara de Nicolas Cage en redes sociales. Su rostro en películas como Face/Off se ha convertido en carne de memes y gifs que circulan por Twitter. El intérprete no se había pronunciado acerca de su popularidad viral, pero en una entrevista publicada en IndieWirepor fin lo ha hecho. Y la respuesta era de esperar, Cage pide que no se compartan más.

El actor de películas como Ghost Rider o La búsqueda se ha convertido de nuevo en protagonista de una imagen viral con su último trabajo, Mandy, del que han extraído algunas escenas en las que Cage aparece con la cara ensagrentada. Y es precisamente por esa cinta, con la que ha recibido alabanzas de la crítica, por la que pide que se frene esta cadena de memes a la que han llamado Cage Rage.

"Con la llegada de Internet la mezcla de escenas fuera de contexto ha llevado a una memeficación a la que han llamado Cage Rage y es muy frustrante", ha señalado el actor, quien ha recalcado que esta serie de bromas afectarán sobre todo al director de la cinta, Panos Cosmatos. "Estoy seguro que debe ser frustrante para Panos, que ha hecho una película muy lírica, interna y poética. No debe querer todas esas cosas ensuciando su trabajo", ha detallado. "También es importante para mí porque me gustaría pensar que voy a seguir trabajando con él, pero internet no le ha hecho ningún favor a esta cinta".

"Creo que a la película no se le ha dado una visión justa porque internet se ha encargado de seleccionar algunos momentos y sacarlos de contexto tanto del personaje como de cómo el protagonista llega a esa situación", ha añadido. "Tengo que ser honesto. Me tomé algunas licencias para llevar a cabo mis fantasías más abstractas y ontológicas, interpretando a personas que estaban locas, drogadas o poseídas sobrenaturalmente. De modo que he podido explorar el estilo de actuación expresionista alemán, o el kabuki occidental. Como quieras llamarlo", ha confesado.

En Mandy (2018), Cage da vida a Red, un leñador que vive alejado del mundo junto al amor de su vida, Mandy, a la que secuestran una secta de moteros obsesionados con ella. Tras esto, Cage intenta rescatar no sin llevarse numerosas vidas por delante.