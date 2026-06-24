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Los niños que tienen una relación muy cercana con sus abuelos suelen desarrollar estos rasgos

Un vínculo que va más allá de un simple lazo familiar.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Abuelos jugando con sus nietos.Getty Images

Hay personas que dejan una huella imborrable en la infancia, y los abuelos ocupan un lugar privilegiado en esa lista. Con su experiencia, su paciencia y una forma de querer tan pura, se convierten en un refugio emocional para muchos niños. Más allá de los momentos compartidos, diversos expertos señalan que esta relación especial puede influir de forma positiva en el desarrollo de su personalidad.

De hecho, los especialistas destacan que la cercanía con los abuelos va mucho más allá del ámbito afectivo. Compartir tiempo con ellos, escuchar sus historias y aprender de sus experiencias puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades emocionales y sociales fundamentales para su crecimiento. Por ello, lejos de ser un simple apoyo familiar, son toda una fuente de seguridad emocional y aprendizaje social para los más pequeños.

En ese contexto, estudios recientes señalan que la presencia de los abuelos ayuda a los niños a regular mejor sus emociones, reforzar la resiliencia y sentirse más protegidos en su entorno familiar. Además, la implicación de estos familiares puede influir en el bienestar infantil ya que se suele vincular con menos problemas socioemocionales, aunque los resultados cambian según la calidad del vínculo y el tipo de convivencia.

Abuelos con sus nietos.
  Abuelos con sus nietos.Getty Images

“Se sienten escuchados”

Los psicólogos describen asociaciones con mejor ajuste psicológico y conductual cuando el vínculo es cercano y de calidad. “Los abuelos tienen una disponibilidad diferente a la de los padres. Además de su tiempo, brindan una presencia reconfortante”, explica Julie Scouppe, psicóloga clínica, en declaraciones recogidas por Parents, quien añade que los padres a veces tienen menos tiempo para compartir momentos de alegría debido a sus tan ajetreadas vidas.

Por ello, la cercanía de los abuelos suele favorecer rasgos como la apertura mental, porque el niño aprende a relacionarse con personas de otra generación; la empatía, al adaptarse a ritmos y necesidades distintas; la resiliencia, al escuchar historias familiares de esfuerzo y superación; y la autoconfianza, al sentirse valorado sin la presión constante del rendimiento que a veces acompaña a la relación con los padres.

"Los niños pequeños suelen confiar en ellos porque se sienten escuchados. Este apoyo incondicional contribuye a su desarrollo", asegura la psicóloga. Aunque no todos los abuelos pueden estar presentes de la misma manera debido a la distancia, la salud o las circunstancias personales, los expertos coinciden en que contar con figuras de referencia afectivas más allá de los padres resulta muy beneficioso para los menores. 

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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