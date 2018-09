David Broncano replica a Echenique en Twitter: "Lo que más me preocupa..."

David Broncano y Pablo Echenique han protagonizado un singular intercambio de pareceres en Twitter sobre ciencia.

Todo empezó hace unos días en el monólogo de Broncano en La Resistencia, en el que habló de que nadie se había leído la tesis doctoral de Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos, porque era muy densa.

A lo que Echenique ha respondido en dos puntos: "El título de mi tesis, A bottom-up physical approach from small peptides to proteins es para despistar. El contenido es una juerga. Tú te lo pierdes. No sé si se pilla antes a un mentiroso o a un cojo, pero mi silla va a 13km/h. RESPECT".

Dos cosas, @davidbroncano:



1) El título de mi tesis, "A bottom-up physical approach from small peptides to proteins..." es para despistar. El contenido es una juerga. Tú te lo pierdes.



2) No sé si se pilla antes a un mentiroso o a un cojo, pero mi silla va a 13km/h. RESPECT. pic.twitter.com/i3h8NnPjcL — Pablo Echenique (@pnique) 22 de septiembre de 2018

A lo que David Broncano ha respondido: "Lo que más me preocupa es el punto 1: ¿por qué siendo físico teórico, el culmen del saber, has estudiado una movida que es de químicos, o peor aún, de biólogos?".

Lo que más me preocupa es el punto 1, @pnique: ¿por qué siendo físico teórico, el culmen del saber, has estudiado una movida que es de químicos, o peor aún, de biólogos? 😓 https://t.co/ReN7rZHT8N — David Broncano (@davidbroncano) 25 de septiembre de 2018

Echenique ha vuelto a tirar de humor y ha respondido: "La física teórica es efectivamente el no-va-más de la ciencia. Es insultantemente precisa e intelectualmente hermosa. Es un edificio conceptual y técnico formidable. Eso es cierto".

Good question, @davidbroncano 👉 https://t.co/aPDoapTPCs



Por varios motivos:



1. La física teórica es efectivamente el no-va-más de la ciencia. Es insultantemente precisa e intelectualmente hermosa. Es un edificio conceptual y técnico formidable. Eso es cierto. [SIGUE 👇] — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018

Después ha explicado en un hilo por qué se decidió por la biología molecular para su tesis.

1bis. En su versión moderna, nace hace más de un siglo. Es una ciencia muy madura por la que han pasado intelectos descomunales: Bohr, Einstein, Feynman, Gell-Mann, ... en la que todo lo difícil y lo muy difícil ya se resolvió y sólo queda por resolver lo ACOJONANTEMENTE difícil. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018

1bisbis. Así las cosas, el joven Echenique de 2003, prefirió dedicar lo aprendido como físico teórico a una ciencia mucho más joven y con un abanico más grande y accesible de preguntas que resolver en 4 años de tesis: La biología molecular. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018

2. No soy un "físico elitista". Creo que, efectivamente, la física teórica es posiblemente la más compleja construcción intelectual de la humanidad, pero no me apunto a despreciar otras disciplinas. No lo necesito para amar la física. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018

2bis. De hecho, he descubierto que la biología es intelectualmente desafiante en esquemas de pensamiento diferentes de la física y también que los físicos que la desprecian como ciencia normalmente es porque no han estudiado biología seriamente NI CINCO MINUTOS. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018

3. Porque, en el Siglo XXI, hay un montón de terreno para avanzar científicamente en la intersección de las ciencias clásicas (en este caso, física-biología) y no necesariamente quedándose dentro de sólo una de ellas. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018

4. Y porque tuve la suerte de encontrarme con un Director de Tesis que me convenció de todo esto. En ciencia, como en los demás aspectos de la vida, lo importante son las personas. — Pablo Echenique (@pnique) 25 de septiembre de 2018