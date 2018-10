ERC y PdeCAT dicen "no" a los Presupuestos de Pedro Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha advertido este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de que no negociará los presupuestos generales del Estado si no insta a la Fiscalía "a retirar las acusaciones" contra los dirigentes independentistas procesados por el 1-O.

Tras participar en un acto de homenaje a los republicanos ejecutados, encarcelados o represaliados por el régimen franquista, en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc, Tardà se ha referido a la posibilidad de que la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso del 1-O, plantee mantener el delito de rebelión para los promotores del referéndum unilateral, pero no solicite las penas máximas.

"No negociaremos nada si el Gobierno español no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones", ha recalcado Tardà, para quien la única "solución" es declarar la "absolución" de los procesados.

Según Tardà, "la Justicia española solo tiene un guión" en este proceso judicial por el 1-O, que es "la venganza y el escarmiento".

Por su parte, la vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido de que los ocho parlamentarios de su partido en el Congreso votarán 'no' a los presupuestos generales del Estado "si no hay movimientos" por parte del Gobierno del PSOE.

Desde Twitter, Nogueras ha reafirmado la posición manifestada en los últimos días por el PDeCAT, en el sentido de alertar al Gobierno de Pedro Sánchez de que no podrá contar con sus votos para aprobar los presupuestos si antes no hay avances para solucionar la situación de "presos políticos y exiliados" y no hay posibilidad de hablar de autodeterminación.

Votarem NO. Ho hem dit clarament. O hi ha moviments (i moviments no és una "oferta") o no hi ha pptos. — Míriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 14 de octubre de 2018

"Votaremos no. Lo hemos dicho claramente. O hay movimientos (y movimientos no es una 'oferta') o no hay presupuestos", ha afirmado.

Por otra parte, ante la posibilidad de que la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso del 1-O, plantee mantener el delito de rebelión para los promotores del referéndum unilateral pero no solicite las penas máximas, el vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, ha lanzado otra advertencia al Gobierno.