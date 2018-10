Este 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y, coincidiendo con esa fecha, la periodista Ana Rosa Quintana ha desvelado que hace ocho años padeció la enfermedad, algo desconocido hasta ahora.

La presentadora del Programa de AR, de Telecinco, ha explicado que se trataba de un cáncer de mama de grado 1 para cuyo tratamiento no precisó quimioterapia pero sí radioterapia.

Quintana ha subrayado que se operó el 2 de agosto de 2010, que no cogió baja y que no lo contó en su momento porque tenía hijos de seis años y no quería asustarlos. "En su momento fue un disgusto, mi marido y yo lo pasamos mal", ha admitido.

"Venía aquí a trabajar, me sentaba al lado de Joaquín, al que no dije nada, y por la tarde iba a la sesión de radioterapia", ha continuado antes de subrayar que había otro motivo para su silencio: "Yo me decía: ¿y si vuelve a repetirme? A lo mejor a las personas que les has dado ánimo después les entra miedo"m ha explicado.

"He llegado el momento. Tampoco tiene más importancia. Yo lo que les quiero decir a ustedes es que hay muchos tipos de cáncer", ha subrayado.

Luego, se prometió que no lo haría público hasta que no muriese su madre, algo que ocurrió en 2014. Y ha subrayado la importancia de las revisiones, ya que a ella le vieron el tumor en una mamografía.

El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que estaba a su lado en el plató, ha expresado al escucharlo: "Qué bien que lo cuentes".