Cómo saber si te han concedido la beca MEC 2026-2027: así puedes seguir el estado del trámite

Las becas MEC te serán de gran ayuda si vas a cursar estudios el año que viene

El proceso de solicitud de las becas MEC para el curso 2026-2027 ya está en marcha. Tienes hasta el 18 de mayo para hacer la solicitud y recibir alguna de las becas de ayuda al estudio que gestiona el Ministerio de Educación.

Las becas son para estudiantes universitarios y para alumnos que cursan enseñanzas postobligatorias no universitarias. Esta es la cuantía que puedes recibir, según tu situación:

Universitarios : el coste de los créditos en primera matrícula, también te pueden conceder 1.700 euros por renta familiar y 2.700 euros por residencia durante el curso. También existe la opción de recibir entre 50 y 125 euros por excelencia académica.

: el coste de los créditos en primera matrícula, también te pueden conceder 1.700 euros por renta familiar y 2.700 euros por residencia durante el curso. También existe la opción de recibir entre 50 y 125 euros por excelencia académica. No universitarios: 300 euros de beca básica, 350 euros en grado básico y cuantía variable (partiendo de 60 euros) según rentas y notas.

Una vez has rellenado el formulario y presentado la solicitud llega el momento que suele causar nerviosismo y dudas: ¿te van a conceder la beca?

Muchos estudiantes necesitan esta ayuda económica para poder afrontar los gastos del curso, por lo que conviene saberlo cuanto antes para poder planificar con el máximo tiempo posible.

El Ministerio de Educación te enviará una notificación cuando la solicitud esté resuelta, sin embargo, es aconsejable consultar el estado de la tramitación para adelantarte a posibles problemas.

Cómo saber si te han concedido la beca MEC

Para conocer el estado de tu solicitud debes dirigirte a la web del Ministerio de Educación y entrar en el apartado Mis Expedientes, para ello tienes que identificarte con DNI electrónico o certificado digital.

Una vez en este apartado, sólo tienes que entrar en la opción de solicitud de la beca MEC. Ahí verás el estado actual, las notificaciones del Ministerio de Educación y los avisos por si tienes que subsanar algún error.

Estos son los estados que puedes encontrar:

Presentada/En trámite: tu solicitud ha sido acogida por el sistema y van a revisarla.

tu solicitud ha sido acogida por el sistema y van a revisarla. Pendiente de documentación: tienes que enviar algún documento que has olvidado o no has tenido en cuenta, dispones de 10 días hábiles para hacerlo.

tienes que enviar algún documento que has olvidado o no has tenido en cuenta, dispones de 10 días hábiles para hacerlo. Propuesta de resolución provisional: aquí vas a saber si te la conceden o deniegan de manera provisional. Es el momento de presentar una reclamación si estás en contra.

aquí vas a saber si te la conceden o deniegan de manera provisional. Es el momento de presentar una reclamación si estás en contra. Resuelta/Concedida: vas a recibir la beca, más adelante te informarán del importe.

vas a recibir la beca, más adelante te informarán del importe. Resuelta/Denegada: no vas a recibir la beca, y figurará el motivo por el que no tienes derecho a ella. Por ejemplo, si superar los niveles de renta.

Si quieres asegurarte, dirígete de nuevo a Mis expedientes. Ahí verás si ha sido concedida o denegada. Podrás descargar un PDF oficial con la resolución.

La resolución provisional la tendrás entre septiembre y octubre, y la definitiva llegará unas semanas después. El primer ingreso, si procede, se efectúa después de la resolución definitiva. El segundo pago te llegará entre diciembre y enero si corresponde a la cuantía fija, y en marzo si corresponde a la cuantía variable.