Montero acusa al PP de citarla en el Senado para "apartarla" de la campaña andaluza

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al PP de utilizar su comparecencia este lunes en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales".

"Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria, algo que ha repetido al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación.

De hecho, esto ha provocado un rifirrafe con la presidenta de la comisión de investigación, la 'popular' Ana Beltrán, que ha impedido a Montero hacer una consideración inicial sobre este asunto y le ha espetado a hacerlo al final de su comparecencia, algo que ha provocado varias interrupciones durante el interrogatorio.

En cualquier caso, la dirigente socialista ha sostenido que la finalidad de su citación "no es otra que quitarla de la campaña de Andalucía" y ha acusado a los 'populares' de intentar "dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, ha señalado que, a su juicio, esta actuación responde "solo y exclusivamente a los intereses electorales que tienen en Andalucía".

Sin embargo, el portavoz del PP en esta comisión Gerardo Camps ha dicho a Montero que no está en el Senado por su candidatura en Andalucía, sino que ha acudido por "sus responsabilidades" como exministra de Hacienda.

Eso sí, el PP ha añadido que está sentada en el Senado para "responder" por sus obligaciones como exministra y ha agregado que "nunca va a ser presidenta de la Junta de Andalucía".

Defiende la legalidad de los préstamos a Air Europa y Plus Ultra

María Jesús Montero ha defendido la "legalidad" de los préstamos concedidos a Air Europa y Plus Ultra Líneas Aéreas a través de la SEPI, subrayando que ambos procedimientos fueron "avalados por instancias nacionales y europeas". Además, ha insistido en que estas operaciones se tramitaron conforme a un procedimiento "perfectamente establecido" y autorizado por la Comisión Europea.

"No es un rescate, es un préstamo el que se le da a estas compañías", ha señalado Montero, que ha añadido que estos procesos han sido respaldados también por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado (IGAE).

En concreto, ha recordado que el préstamo a Air Europa fue "avalado" por la justicia europea tras la reclamación presentada por otra aerolínea, mientras que en el caso de Plus Ultra los tribunales analizaron durante dos años la operación y concluyeron que se actuó conforme a la "legalidad".