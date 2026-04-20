Una venezolana que vive en Madrid deja una sosegada reacción al ver lo que pasó con Carlos Baute en la Puerta del Sol

Carlos Baute junto a los seguidores de Maria Corina Machado en la Puerta del Sol este 18 de abril (Luis Boza/NurPhoto via Getty Images)

Miles de personas se dieron cita el domingo por la mañana en la Puerta del Sol de Madrid para recibir a Maria Corina Machado. Allí, la dirigente venezolana, ganadora del Nobel de la Paz, recibió de la mano de Isabel Díaz Ayuso la Medalla de Oro de la región y la Medalla Internacional a Edmundo González, que no estuvo presente tras ser hospitalizado.

Allí hubo un polémico momento protagonizado por el cantante venezolano Carlos Baute, que se sumó a los cánticos de "fuera la mona" que los allí presentes corearon contra Delcy Rodríguez, actual presidenta del país.

En redes, la usuaria laChiqui, venezolana residente en Madrid, ha dejado un rotundo mensaje dirigidos a todos aquellos que usaron ese comentario racista contra Delcy Rodríguez.

Ha empezado diciendo que sabe que la política "genera pasiones" y que, a veces, "es el hígado el que manda, pero lo que pasó en Madrid nos ha dejado fríos a todos": "Fuera la mona, ¿de verdad? ¿En serio? En pleno siglo XXI, ¿eso es lo único que ustedes tienen?".

"¿Ustedes se han visto al espejo? Que estén viviendo en España actualmente no los hace europeos. Venezuela es mestizaje, es color y es diversidad. Somos una mezcla que nos hace únicos", ha proseguido diciendo, eso sí, sin mencionar a Carlos Baute pero sí lo que pasó con él en el escenario.

Para laChiqui, con estos insultos racistas contra Delcy Rodríguez "no estás insultando al Gobierno, le estás dando en la cara a tu propia identidad": "Se la dan de muy finos gritando de una plaza pero para el racista que los mira de reojo en el Metro de Madrid ustedes son lo mismo que están insultando".

"Son los siguientes en la lista de deportación. Hostia tío que estás escupiendo para arriba y te está cayendo en la frente. El racismo no es una opinión y mucho menos un argumento político, es la confesión de que no tienes nada inteligente que decir. El odio es mal consejero", ha zanjado sobre el asunto.