Hugo Silva da una razonada respuesta a si tiene miedo por una hipotética llegada de la ultraderecha al poder

El actor Hugo Silva ha sido entrevistado en la Cadena SER para promocionar la ficción sonora El partido del poder y ha confesado que él no tiene miedo a quedarse sin trabajo en el caso de que la ultraderecha llegue al poder, tal y como afirmó Fernando Tejero en una conversación con Jordi Évole.

"Responder a eso es entrar en el mismo juego. Nosotros no cobramos ninguna subvención directa ni nada de eso. Es absurdo, es entrar en un relato que proponen ellos y no es real", ha asegurado.

Silva ha explicado que a él le contratan productoras y son ellos los que buscan las ayudas culturales, pero ha recordado que "igual que hay subvenciones para la cultura también hay para las empresas o para los partidos políticos".

"Es entrar a discutir con este discurso facilón en contra. Nunca se sabe, pero nosotros formamos parte de una industria y no creo que a ningún gestor le apetezca hacer daño a una industria tan potente como la audiovisual española, aunque no les guste", ha sentenciado.

Además, ha añadido que esto se debe al contexto político actual: "Entiendo que cuando se hace política espectáculo se tienen que decir cosas potentes para grandes titulares y que esto cale, entiendo que haya gente con miedo, pero no tiene ni pies ni cabeza".

Así habla del momento actual

Silva también ha hecho una radiografía de la situación actual. "Estamos en un momento muy curioso, y un poco duro en ese sentido, porque lo que manda casi es el espectáculo, hay una especie de política espectáculo como si fuesen paralelos. Por un lado se gestiona y se buscan los intereses según la ideología de cada uno, pero por otro está el espectáculo de cara a la galería y de gestionar por medio del tuit", ha descrito.

El actor ha destacado que "no pasa nada si te contradices porque al final hay algo como que se necesita titulares" y ha señalado que "hay gente que tristemente lo ha entendido muy bien dentro del ámbito político y lo fomenta".

"Hay cosas, que todos sabemos cuales son, de gente que se ve agobiada por supuestos casos de corrupción, de gente cercana y lo que hace es montar un pollo cada semana, tener el partido caldeado y el foco llevarlo a otro sitio. La gente que está tiene que hablar, decir qué les parece la actualidad, pero sobre todo tienen que gestionar, que es lo difícil hoy en día", ha remarcado.