No es de izquierdas pero lo que dice de Pedro Sánchez y la guerra es para tenerlo en cuenta

La postura de Pedro Sánchez y, por tanto, del Gobierno de España en la guerra que Israel y Estados Unidos han empezado contra Irán ha convertido a muchos detractores del presidente de España en conversos, aunque sólo sea en este caso concreto.

En TikTok, el usuario @yzanpm ha afirmado que "lo de Pedro Sánchez con la guerra es de premio Nobel": "Para empezar, el tío nos saca de un conflicto que nos da igual, porque nos da igual y me diréis 'ahora nos llevamos peor con Washington'. Si fuera por ellos Ceuta sería marroquí".

Y ha proseguido explicando que gracias a la postura de Sánchez, Irán ha permitido a España que sus buques pasen por el estrecho de Ormuz y que, además, Argelia venda gas natural a España más barato.

Pero aún hay más. Ha explicado la postura de España cuando Israel decidió retener e interrogar a un soldado español: "Nos partimos el culo de Israel. No sé si visteis que retuvieron a un sargento nuestro en Líbano para interrogarle. Salió todo el Gobierno a decir que a un soldado español no se le toca en ninguna parte del mundo".

"Es una tónica que llevamos ya meses en este plan. Margarita Robles en enero con lo de Groenlandia y Trump decía 'si hay que ir a Groenlandia se va' aunque la mitad de carros de combate de España no vayan, aunque el submarino nuevo de Navantia sea una mierda. Allí estaremos. Como si hay que ir en manguitos al Polo Norte", ha sentenciado.

No ha sido el único que ha querido apoyar a Sánchez públicamente. Hace unos días, el medio suizo NZZ dijo de Sánchez que era "un faro de esperanza para la izquierda mundial" y lo llamó "un Don Quijote moderno". Una publicación que salió a modo de previa del encuentro con líderes progresistas de otras partes del mundo que se celebró este fin de semana en Barcelona y donde estuvo Lula Da Silva, Gustavo Petro y donde mandó un mensaje el alcalde de Nueva York.