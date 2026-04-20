Milei se arranca con 'Libre' de Nino Bravo: en Jerusalén y para llevarse la letra a su terreno

El presidente argentino Javier Milei canta en un espectáculo durante la presentación de su libro 'La Construcción del Milagro' en el Movistar Arena, el 6 de octubre de 2025, en Buenos Aires.

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó este domingo en Jerusalén en el ensayo de la ceremonia de encendido de las antorchas, el acto central por el Día de la Independencia israelí, que se conmemora este lunes. Pero fue más allá de lo protocolario y, sumándose a un grupo de artistas locales, tomó el micro y cantó Libre, la mítica canción del español Nino Bravo.

Durante la pregrabación oficial del evento, el ultraderechista se mostró tan espontáneo como para, haciendo gala de su conocido amor por la música, entonar a coro con Mali Levi y Rotem Cohen. Su interpretación fue acompañada por una puesta escénica en la que grupos de jóvenes ondeaban banderas argentinas, en una imagen captada por cámaras oficiales y viralizada en las últimas horas.

En realidad, Milei se tenía que haber limitado a encender una de las luces, un gesto reservado a figuras destacadas y que, según las autoridades locales, lo convierte en el primer líder extranjero en recibir ese honor.

No es la primera vez que el mandatario ultra canta el tema del valenciano. Eso sí, haciendo gala de su espíritu libertario, que tiene poco que ver con el original del tema. Incluso la dictadura chilena de Augusto Pinochet ya usó en el pasado Libre para atacar al comunismo. ¿La razón? Es una canción que se ha creído que estaba inspirada en la muerte del joven Peter Fechter en el Muro de Berlín. Fue acribillado en 1962 mientras intentaba cruzar al otro lado. Milei llegó a explicar en 2020 que, cuando Bravo entona el verso "sobre su pecho flores carmesí / brotaban sin cesar", se refería a la sangre que salía "por todos lados" del cuerpo de Fechter tras ser asesinado: "La canción está hecha en honor a Peter Fechter", dijo entonces, expone Newtral.

Sin embargo, la canción, lanzada en 1972 por Nino Bravo y compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero, tiene más que ver con las ansias de libertad que tenía el pueblo español. El dictador Francisco Franco estaba ya moribundo, pero mordía, y la asfixia era generalizada. Herrero desmintió en 2021 cualquier relación con la muerte de Fechter. En una entrevista con Radio Nacional de España (RNE), aclaró que la inspiración del tema era la "falta de libertad" de la España franquista: "No teníamos que mirar a Alemania. Lo estábamos viviendo aquí, dijo.

Añadió que la canción "fue producto de una rebeldía" de una generación nacida tras la guerra que vivió la dictadura “a base de bien” y una fuerte represión hasta 1975. El dictador Franco murió el 20 de noviembre de 1975.

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina que muestra a su mandatario, Javier Milei, durante una visita al Muro de las Lamentaciones, el 19 de abril de 2026, en Jerusalén. EFE / Presidencia de Argentina

A por los Acuerdos de Isaac

Canciones aparte, Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron ayer en Jerusalén los denominados "Acuerdos de Isaac", un nuevo marco estratégico destinado a reforzar la cooperación bilateral y ampliar las alianzas de Israel con países afines en América Latina.

La iniciativa, presentada durante un acto oficial tras la firma de varios acuerdos sectoriales, busca fortalecer los vínculos "diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad" entre Israel, Argentina y otros socios potenciales, con una invitación abierta a países que compartan "valores de libertad, democracia y Estado de derecho" en la región, afirmó Milei durante el evento.

"Durante décadas, nuestra región ha sido arrastrada hacia la decadencia por gobiernos de izquierda y anticapitalistas que hicieron causa común con el terrorismo, el narcotráfico y el antisemitismo. Eso tiene que cambiar. Y hoy, con el respaldo de Estados Unidos, tenemos la oportunidad de producir ese cambio transformador", agregó el mandatario argentino.

Como parte de la jornada, autoridades de ambos países rubricaron memorandos de entendimiento en áreas como la inteligencia artificial y el transporte aéreo.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, participó en la firma de un acuerdo en el ámbito tecnológico, mientras que la ministra de Transporte, Miri Regev, suscribió un convenio de servicios aéreos junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

El acuerdo en materia de inteligencia artificial contempla el impulso de la cooperación tecnológica entre ambos países, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones.

Durante su intervención, Netanyahu situó los Acuerdos de Isaac como una extensión del espíritu de los Acuerdos de Abraham, impulsados en 2020 con el respaldo de Estados Unidos durante la primera administración del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La iniciativa, afirmaron Milei y Netanyahu, queda abierta a la adhesión de otros países de América Latina, en lo que ambos líderes presentaron como un supuesto nuevo eje de cooperación internacional en Occidente.

Por su parte, Milei calificó la iniciativa como "un paso histórico" para profundizar la relación entre ambos países y promover un bloque de naciones alineadas "en la defensa de la libertad y la seguridad".

El presidente argentino reiteró el respaldo de su Gobierno a Israel y a Estados Unidos, y defendió la creación de alianzas internacionales basadas en valores comunes. Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la embajada israelí en Buenos Aires, "atribuidos por la justicia argentina a Irán", y reclamó justicia para las víctimas.

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, elogió durante el acto "el liderazgo" de Netanyahu y Milei, al afirmar que ambos representan "valores fundamentales de la civilización occidental" y actúan "con claridad moral".

Huckabee consideró además que los Acuerdos de Isaac representan "una oportunidad extraordinaria" para ampliar la cooperación entre Israel, Argentina y otros países, y subrayó el respaldo estadounidense a este tipo de iniciativas.