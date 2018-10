Tenso encontronazo con Albert Rivera en 'Al Rojo Vivo': "¿Pero bueno, hay alguna pregunta?"

Albert Rivera —presidente de Ciudadanos— ha acudido a Al Rojo Vivo para hablar de la actualidad de su partido junto a Antonio García Ferreras y su equipo de tertulianos.

En un momento del programa, Javier Aroca y Albert Rivera habló de la decisión del Gobierno de recurrir la moción del Parlament contra el rey Felipe VI. Para el tertuliano de laSexta, Sánchez ha tomado esta medida "para evitar una respuesta como la suya y la venidera de Pablo Casado que se posicionaría abiertamente en contra".

VÍDEO | @Albert_Rivera: "Que un xenófobo como Torra gobierne Cataluña es duro, pero es más duro que gobierne España" https://t.co/Q207qYQeT8 — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 26 de octubre de 2018

Pero el rifirrafe vendría por Andalucía. "Usted eliminó a Chávez y a Griñán pero también ha gobernado Andalucía durante 40 años. Y cuando sigo usted, digo usted, no Juan Marín", empezó diciendo Aroca.

"No lo sabía, tengo un montón de cosas que hacer cada día pero no me había enterado que yo gobernaba Andalucía", respondió Rivera.

"Si usted dice que Torra gobierna España porque apoya a Pedro Sánchez y usted apoya a Susana Díaz, usted ha gobernado en Andalucía durante cuatro años", aseguró el tertuliano.

"Bueno ya, usted haga su construcción y hágame la pregunta cuando pueda", replicó con rotundidad Rivera.

"¿Por qué no se hace usted corresponsable del Gobierno de Andalucía? El Gobierno sólo ha sido posible con su concurso, de manera que lo malo que se haya podido hacer en Andalucía usted es igual de responsable", afirmó Aroca.

"¿Pero bueno, hay alguna pregunta?", volvió a incidir Rivera, que enumeró todos los logros que su partido había conseguido para los andaluces.

