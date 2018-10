Su cara ya es inconfundible. Desde que la Guardia Civil utilizó su foto para acercar el Cuerpo al ciudadano, no hay español que no reconozca a Jorge Pérez.

Después de que su foto (la misma que ahora utiliza para su perfil de Instagram) y el mensaje de la Benemérita se hicieran virales, el agente fichó por una agencia de modelos y desde entonces ha compartido algunos de sus trabajos en su cuenta de Instagram.

Gracias a su página en la red social —en la que también publicó un desnudo integral— sabemos que su agenda como modelo es un no parar. De hecho, su último trabajo le ha llevado a protagonizar un reportaje en la revista GQ sobre su rutina de entrenamiento.

Pérez, al que ya han catalogado como el Guardia Civil más guapo de Instagram, ha compartido una imagen con la que ha vuelto a revolucionar las redes.

5,051 Likes, 81 Comments - Jorge Pérez (@jorgeperezdiez) on Instagram: "📸 for @gqspain shot by @jorgemredondo styled by @juanluisascanio #interview #gq #gqspain #model..."