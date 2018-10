TVE ha tenido que pedir disculpas por un vídeo sobre la princesa Leonor publicado en la cuenta de Twitter de Playz, el canal de contenidos digitales de RTVE.

En las imágenes, se veía a la niña leer el Artículo 1 de la Constitución: "La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria". Justo después, en el vídeo de Playz se ve a Obama lanzando un beso y tirando el micrófono al suelo.

El vídeo ha generado críticas como estas:

Nada gracioso y muy mezquino, así es este vídeo. Lamentable que el dinero de RTVE vaya a manos de imbéciles que editan y publican estas cosas. Independientemente de la afectividad que yo pueda tener o no a la Corona, esto me parece vomitivo. — Malísimo_Malote (@Malisimomalote) 31 de octubre de 2018

ufff qué graciosos! con el dinero de todos, bochornoso. RTVE cierre ya. — A Jota (@anjorgez) 31 de octubre de 2018

Increíble que televisión española se dedique a crear estos contenidos. — Eduardo Gonzalez (@LunawebsMadrid) 31 de octubre de 2018

Donde nace la burla

No hay talento

Sois como los maltratadores

Soltais un puñetazo hasta hacer sangrar. — Sol de medianoche (@Sol10718167) 31 de octubre de 2018

De pena! — Babepo (@Babepo) 31 de octubre de 2018

Son uds unos sinverguenzas riendose de una niña

Pateticos ‼️ — Tameiga (@CieloLeiros) 31 de octubre de 2018

Respeto x favor que a uds los pagamos todos los españoles — Lucrecia Diaz (@lucrephoto1) 31 de octubre de 2018

Repugnante que @rtve gaste dinero público intentando burlarse de Leonor. — Publio C. Escipión (@c_escipion) 31 de octubre de 2018

Ante las numerosas críticas, Playz ha publicado un tuit asegurando que su intención no era burlarse de Leonor, sino todo lo contrario, y ha pedido disculpas si alguien ha interpretado así el mensaje.

"Quizá no has entendido este tuit, no tiene ninguna intención de ofender ni ridiculizar. Al contrario, el 'mic drop' es un gesto que en el lenguaje digital actual expresa que alguien acaba de tener una gran intervención. Si se ha interpretado como algo ofensivo pedimos disculpas", ha escrito.

Quizá no has entendido este tuit, no tiene ninguna intención de ofender ni ridiculizar. Al contrario, el 'mic drop' es un gesto que en el lenguaje digital actual expresa que alguien acaba de tener una gran intervención. Si se ha interpretado como algo ofensivo pedimos disculpas. — playz (@playz) 31 de octubre de 2018