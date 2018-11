Las polémicas palabras de Josema Yuste sobre Dani Mateo: "No tiene gracia ni..."

El humorista Josema Yuste, exmiembro de Martes y 13, se ha mostrado molesto con el cómico Dani Mateo por el polémico número que hizo en El Intermedio, de La Sexta, en el que se sonaba la nariz con la bandera de España.

"El gag de la bandera es una soberana gilipollez. Primero no tiene gracia ni talento y ofende a millones, entre ellos a mí", ha afirmado Yuste en una entrevista en EsRadio.

"El humor hay que hacerlo con talento, si lo haces sin talento eres un paria. ¿Qué consigues con eso? ¿Qué consigue ese hombre, ese humorista como... en fin... con eso? Ofender a millones de personas, no tener ninguna gracia y quedar en ridículo. Entonces, tío, un poquito más de talento", ha proseguido en la misma emisora.

"Pero es que hay gente que ha hecho su negocio, y qué negocios, con eso. Es el humor de TV3 extendido a toda España", ha intervenido el periodista Federico Jiménez Losantos. "Claro, exactamente, exactamente", ha apoyado Josema Yuste.

Las palabras del humorista han generado polémica en Twitter con reacciones como estas:

Josema Yuste dice que el gag de Dani Mateo con la bandera "no tiene gracia ni talento y ofende a millones, entre ellos a mí". Lo único que demuestra con esto es que ha dejado de ser cómico. Porque a un cómico sólo le ofendería que llevasen ante el juez a un tipo por un chiste.

"El gag de la bandera es una soberana gilipollez, no tiene gracia ni talento y ofende a millones, entre ellos a mí" dice Josema Yuste que ya no es Josema Yuste ni se le espera. #ElIntermedio https://t.co/pymhexwjX5

Qué un humorista como Josema Yuste se ofenda por el sketch de humor sobre una bandera y no se ofenda que un humorista esté investigado judicialmente por ese mismo sketch, que se pare el mundo que yo me bajo. Se me ha caído un mito.