Sánchez manda un mensaje a la Selección Española y es imposible no fijarse en esta escena que tan polémica fue

España está a pocas horas de iniciar su aventura mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, donde los jugadores de Luis de la Fuente buscan su segunda estrella después de la ya lejana de 2010.

Alberto Núñez Feijóo, el rey Felipe VI y Pedro Sánchez —no necesariamente en ese orden— han querido mandar un mensaje de apoyo a los jugadores el mismo día en el que se enfrentan a Cabo Verde. Partido que podrá verse desde España a las 18:00 en TVE.

El presidente del Gobierno ha compartido en su perfil de TikTok un mensaje de apoyo donde ha recordado esas "imágenes que se quedan guardadas" en la memoria de los españoles y ha destacado, por ejemplo, el penalti que paró Casillas contra Paraguay en 2010, el gol de Puyol contra Alemania en las semifinales y, cómo no, el de Iniesta que dio a España su primer mundial.

Ha definido Sánchez a la selección como un equipo "joven" y "diverso". Pero lo curioso ha llegado después, cuando en el vídeo, a modo de imágenes de recurso, se ha podido ver escenas de la Selección Española en 2024 en el palacio de la Moncloa.

Ese día hubo cierta polémica debido al rostro serio de muchos jugadores de España. Especialmente llamativa fue la escena que protagonizaron el presidente y Dani Carvajal, por entonces capitán del Real Madrid.

Las cámaras captaron el poco efusivo saludo entre Carvajal y Sánchez, pero no fue el único. Otros futbolistas tampoco se mostraron demasiado efusivos con el presidente socialista por eso ha sorprendido que haya incluido estas imágenes.

"Vamos a por la segunda estrella. La tercera para el fútbol español porque, como sabéis, la selección femenina también consiguió la suya allá por el año 2023. Estoy seguro de que estas semanas serán inolvidables porque un Mundial no va solo de fútbol, va de ir todos a una, de apoyar a nuestros jugadores y de disfrutar con los nuestros", ha afirmado.

Para terminar ha dicho que La Roja es "el orgullo de todo el país" y "el orgullo de toda España: "Así que vamos a por todas".