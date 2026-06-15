J.J. Vaquero (52 años), cómico: "Fui muy mal estudiante, incluso con 9 años me pilló un control de la policía. Era muy de estar en la calle"

Hoy es uno de los humoristas más conocidos de España, guionista de televisión y colaborador habitual en radio y espectáculos, pero la infancia de J.J. Vaquero estuvo muy lejos de parecer el camino de una futura figura mediática.

El vallisoletano ha recordado cómo fueron sus primeros años durante una entrevista en la que repasó desde sus orígenes en el barrio de Las Delicias hasta su inesperada llegada al mundo de la comedia. Y entre todas las anécdotas hay una que resume perfectamente cómo era aquel niño inquieto que apenas pisaba casa.

"Fui muy mal estudiante, muy malo, muy de hacer pellas, incluso con 9 años me pilló un control de la policía", recordaba el humorista en una entrevista en Revista Es Más Valladolid.

Una infancia marcada por la calle

Nacido en Valladolid en 1973, Vaquero creció en una familia numerosa donde las diferencias generacionales eran menores de lo habitual.

Su padre era el mayor de diez hermanos, por lo que varios de sus tíos tenían edades muy cercanas a la suya. Aquella situación hizo que pasara gran parte de su infancia rodeado de familiares y amigos en el barrio.

Pero si algo recuerda especialmente es su afición por escaparse. "Era muy de estar en la calle", explica. Según relató, sus padres vivían a apenas unos cientos de metros de sus abuelos, una distancia que aprovechaba para desaparecer durante horas sin que nadie supiera exactamente dónde estaba. "Un niño de 9 años decía: me voy a casa de mis abuelos, me vuelvo a casa con mis padres, y en ese intervalo de tiempo yo aprovechaba para fugarme por ahí", contó entre risas.

De camarero a estrella de los monólogos



Durante muchos años, la vida profesional de Vaquero no tuvo nada que ver con el espectáculo. Trabajaba como camarero en la cadena NH Hoteles y pensaba que ese sería su futuro.

Todo cambió cuando su jefe le descubrió un concurso de monólogos en Valladolid y decidió apuntarle sin consultarle demasiado.

El propio humorista reconoce que no tenía ningún plan para dedicarse a la comedia y que acabó subiéndose al escenario casi por casualidad. "Mi profesión era esa", recuerda en la misma entrevista sobre su etapa en la hostelería. Sin embargo, aquel concurso terminó convirtiéndose en el inicio de una carrera que cambiaría por completo su vida.

El salto a la televisión gracias a Pablo Motos



Tras empezar a actuar en pequeños locales y participar en programas de radio locales, Vaquero fue ganando notoriedad dentro del circuito de monologuistas. Uno de los momentos decisivos llegó cuando coincidió con personas vinculadas a El Hormiguero durante una gala benéfica.

Tiempo después recibió una llamada inesperada. Me dijo: soy Pablo Motos. Y yo grité '¡hostias!'", relató sobre el momento en el que el presentador le propuso incorporarse al equipo de guionistas del programa.

Aquella oportunidad le permitió dar el salto definitivo a la televisión nacional sin abandonar del todo los escenarios.

Valladolid sigue siendo su casa

Pese a que buena parte de su actividad profesional se desarrolla en Madrid, Vaquero siempre ha reivindicado su vínculo con Valladolid. Durante la entrevista dejó clara cuál considera que es su residencia real.

"Yo vivo donde duermo y donde van mis niñas al colegio", afirmó. Y añadió una reflexión que se hizo popular durante la pandemia: "Uno vive donde estuvo confinado". Por eso insiste en que, aunque trabaje con frecuencia en la capital, sigue considerando Valladolid como su hogar.

Un humorista que nunca ha olvidado sus orígenes

A sus 52 años, J.J. Vaquero es uno de los nombres más reconocibles de la comedia española. Ha participado en programas como El Club de la Comedia, ha trabajado como guionista televisivo y llena teatros por toda España.

Sin embargo, sigue recordando con naturalidad aquella infancia de travesuras, malas notas y escapadas por las calles de Valladolid que, según él mismo reconoce, tenía mucho más de aventura improvisada que de alumno ejemplar.

Y quizá precisamente ahí, en aquel niño que prefería perderse por el barrio antes que sentarse a estudiar, empezó a forjarse el humorista que décadas después acabaría haciendo reír a millones de espectadores.