El diario más longevo de Francia dedica estos adjetivos a España poco antes de debutar en el mundial

El diario francés Le Figaro, el más longevo de tirada nacional de Francia, fundado el 15 de enero de 1826, ha hecho una radiografía de la selección española de fútbol, una de las grandes favoritas—si no la que más— para llevarse el ansiado Mundial de 2026.

Su primer reto será Cabo Verde, seguido de Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos. La Roja viene de ganar la Eurocopa 2024 y, sin duda, ha demostrado ser mucho más que un simple equipo de jugadores. El articulista del diario se hace una pregunta en el titular: "¿Es España la gran favorita para ganar el título?".

La respuesta está nada más comenzar el análisis: "Sí". Inicia con una frase demoledora que resume muy bien cómo ven a la actual selección de España: "Es la nación que infunde temor en todas las demás". Aunque en el último título oficial, la Nations League, cayeran ante Portugal en la tanda de penaltis, señalan que no pierden en tiempo reglamentario desde el 28 de marzo de 2023.

"Difícil imaginar un equipo mejor"

Según el periódico, a nivel individual "es difícil imaginar un equipo mejor". Su referente, como todos reconocen, es Lamine Yamal: "Uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor para algunos". En el centro del campo está Pedri, "uno de los mejores, que parece contar con el apoyo perfecto de Rodri, ganador del Balón de Oro, y Fabián Ruiz, bicampeón europeo con el PSG".

Destacan que hasta en portería están los mejores: "Tienen al mejor guardameta de la Premier League, David Raya". Además, defienden que a esto se le suma "un excelente núcleo colectivo": "Nada parece poder detener a los vigentes campeones de Europa".

"De la Fuente ha logrado devolver a España a la cima"

Calman un poco las aguas al detallar que España "ha tenido dificultades" para rendir en la Copa del Mundo desde la consecución de la primera estrella en 2010. En 2014 sufrieron lo que se conoce como "la maldición de los campeones", cayendo eliminados en fase de grupos. En 2018, eliminados por Rusia, y en 2022 por Marruecos.

Fueron estas derrotas las que motivaron el nombramiento de Luis de la Fuente como seleccionador: "Un cambio que, al parecer, ha sido muy beneficioso para la selección española". Y desde entonces, solo ha perdido tres partidos como seleccionador.

Del míster de La Roja destacan que "ha logrado devolver a España a la cima del fútbol europeo y ahora quiere hacer historia a nivel mundial".