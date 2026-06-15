Preguntan a Felipe VI por la Selección Española: suelta esta frase y tiene que aclararlo al segundo por si acaso

España empieza este lunes a las 18:00 su andadura en el Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, frente a Cabo Verde a las 18:00 hora española en, a priori, uno de los partidos más sencillos de esta fase de grupos donde están también Arabia Saudí y Uruguay.

Como es costumbre, rostros políticos y personalidades de todo tipo han mandado apoyo a la Selección Española y uno de sus grandes valedores, el rey de España, no se ha quedado atrás.

Felipe VI ha deseado suerte este lunes al combinado nacional que dirige Luis de la Fuente y ha pedido que "lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen", en una frase muy borbónica/rajoyesca.

El monarca ha querido mandar un mensaje de ánimo desde el Congreso de los Diputados tras entregar el Premio 15 de junio a los Valores Constitucionales al periodista Miguel Ángel Aguilar.

Para el rey, este es un "partido asequible" y ojo porque ha dejado una frase que a buen seguro va a dar que hablar en estos momentos previos al inicio del partido de la Selección Española que se puede ver en TVE.

A lo del "partido asequible" añadió un "no se sabe, porque los partidos son siempre fuente de sorpresas" y ahí matizó al momento en unas declaraciones recogidas por El Debate: "Digo los partidos de fútbol".

Sobre si cree que España llegará a la final del Mundial —lo que supondría sentarse quizá al lado de Donald Trump— que es lo que "deseamos todos, seguro que ellos los primeros": "Lo van a trabajar".

Por último ha comentado que lo más seguro es que, como siempre que hay un mundial, irá a vivir desde el estadio un partido de la Selección Española. En este caso, el España-Uruguay del próximo 27 de junio y que se podrá ver en TVE a las 2:00 de la madrugada hora española.