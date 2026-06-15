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Preguntan a Felipe VI por la Selección Española: suelta esta frase y tiene que aclararlo al segundo por si acaso
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Preguntan a Felipe VI por la Selección Española: suelta esta frase y tiene que aclararlo al segundo por si acaso

Los de Luis de la Fuente se estrenan en el Mundial de 2026 ante Cabo Verde. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Felipe VI en el vestuario de la selecciónRFEF

España empieza este lunes a las 18:00 su andadura en el Mundial de 2026, que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, frente a Cabo Verde a las 18:00 hora española en, a priori, uno de los partidos más sencillos de esta fase de grupos donde están también Arabia Saudí y Uruguay. 

Como es costumbre, rostros políticos y personalidades de todo tipo han mandado apoyo a la Selección Española y uno de sus grandes valedores, el rey de España, no se ha quedado atrás. 

Felipe VI ha deseado suerte este lunes al combinado nacional que dirige Luis de la Fuente y ha pedido que "lo hagan lo mejor posible y, a ser posible, que ganen", en una frase muy borbónica/rajoyesca. 

El monarca ha querido mandar un mensaje de ánimo desde el Congreso de los Diputados tras entregar el Premio 15 de junio a los Valores Constitucionales al periodista Miguel Ángel Aguilar.

Para el rey, este es un "partido asequible" y ojo porque ha dejado una frase que a buen seguro va a dar que hablar en estos momentos previos al inicio del partido de la Selección Española que se puede ver en TVE. 

A lo del "partido asequible" añadió un "no se sabe, porque los partidos son siempre fuente de sorpresas" y ahí matizó al momento en unas declaraciones recogidas por El Debate: "Digo los partidos de fútbol". 

Sobre si cree que España llegará a la final del Mundial —lo que supondría sentarse quizá al lado de Donald Trump— que es lo que "deseamos todos, seguro que ellos los primeros": "Lo van a trabajar".

Por último ha comentado que lo más seguro es que, como siempre que hay un mundial, irá a vivir desde el estadio un partido de la Selección Española. En este caso, el España-Uruguay del próximo 27 de junio y que se podrá ver en TVE a las 2:00 de la madrugada hora española

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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