Almeida cumple los deseos de la asociación ultra Hazte Oír y conservará en Madrid la cruz blanca de 25 metros que acompañó al papa Leon XIV durante un acto en la ciudad

"La cruz se queda". Con estas cuatro palabras el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este lunes que accede a la petición de la asociación ultra Hazte Oír, desde donde solicitaron que se mantuviese visible en la capital la cruz blanca de 25 metros de altura que acompañó al papa León XIV durante una vigilia en la plaza de Lima.

Si bien el Consistorio todavía estudia "desde el punto de vista técnico" si la cruz puede permanecer o no en el mismo lugar en el que estuvo, algo que tendría según Almeida "todo el sentido del mundo", lo que sí ha asegurado es que se instalará. "Desde luego la cruz será testimonio permanente tanto de unos días inolvidables que pasamos en esta ciudad como de las raíces cristianas de Madrid y de la sociedad madrileña", ha afirmado

La decisión de Almeida se produce después de que la organización ultra Hazte Oír presentara un escrito al Ayuntamiento el pasado 9 de junio en el que pedían al alcalde "que mantuviera la cruz en la plaza de Lima, o en su defecto, que la instale donde considere mejor la administración pública, pero que sea un lugar cercano a la vigilia". Este lunes, tras escuchar al alcalde, la organización celebró en redes sociales su decisión. "Hemos logrado que Almeida haga lo correcto", han escrito en X.

Fuentes de Más Madrid en el Ayuntamiento han denunciado, sin embargo, las contradicciones de Almeida antes y después de la visita de Robert Prevost: "Almeida se ha mostrado muy bondadoso, caritativo y entregado al prójimo mientras el papa visitaba Madrid, pero León XIV se ha ido y, con él, la bondad del alcalde. En cuanto se han apagado los focos, Almeida ha vuelto a ser cruel con los más vulnerables y desfavorecidos de esta ciudad, desmantelando sus pertenencias sin avisarles, destruyendo lo poco que tienen y tirando a la basura sus enseres, incluso la documentación. Sin protocolo alguno y sin alternativa digna, sin el mínimo respeto".

Según Más Madrid, "Almeida es despiadado con las personas que más sufren, pero caritativo cuando la ultraderecha le presiona, marcándole la agenda, para que la cruz se quede en un espacio público". "Con una mano contenta a los ultras y, con la otra, firma el desmantelamiento de lo único que tienen quienes duermen en la calle. Para ellos el alcalde no tiene ni una cruz ni un gesto, solo la apisonadora. Desde Más Madrid le decimos bien alto y claro que Madrid no es de los lobbies ultraconservadores, sino de todas las personas que la habitan, también – y especialmente – de las más vulnerables", han concluido fuentes del partido en el municipio.

Más Madrid hace referencia a la orden del Ayuntamiento de Madrid a los Equipos de Calle municipales para que dejaran de "informar previamente a las personas en situación de sinhogarismo cuando se activan protocolos de limpieza en la vía pública".