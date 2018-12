La historia con final feliz de la pareja que perdió el anillo de compromiso en una alcantarilla en Nueva York

Viajar hasta Nueva York para pedirle matrimonio a tu pareja en Times Square, el epicentro de la ciudad, el primer fin de semana de diciembre. ¿Qué podía salir mal? Seguramente John pensó que nada podía torcerse en su planeada pedida de mano cuando decidió sacar el anillo para dárselo a su prometida, Daniella, y éste se le cayó a la alcantarilla que había justo debajo.

La historia podría haber acabado así, pero el momento fue inmortalizado por una de las cámaras de seguridad de la zona y la policía de Nueva York distribuyó las imágenes en Twitter para pedir ayuda para encontrar a la pareja y devolverle el anillo, que los equipos especiales habían recuperado de la alcantarilla.

WANTED for dropping his fiancée's ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS@NYPDMTNpic.twitter.com/tPWg8OE0MQ