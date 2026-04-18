Un estadounidense viaja a Madrid y Barcelona y dice tener un claro favorito: "No hay debate"

El estadounidense Connor Lydon emprendió un proyecto hace un tiempo en el que se había propuesto viajar por el mundo y enseñar en redes sociales cómo son las ciudades y pueblos por los que pasa, mostrando algunas diferencias culturales, costumbres diferentes a las de su país y otras curiosidades que puedan nutrir de información a aquellos que algún día pretendan hacer algún viaje.

Su interés por los rincones del mundo empezó desde muy pequeño, cuando le fascinaban los mapas y creó uno propio. La curiosidad infantil por saber qué hay más allá de las fronteras de su país solo ha ido creciendo a lo largo de los años hasta que creó la cuenta de TikTok @connor_lydon9.

España ha sido uno de sus últimos viajes donde, entre otras ciudades, ha visitado Madrid y Barcelona y ha revelado cuál le ha gustado más, con un claro favorito. "No hay debate, Madrid gana y he aquí el porqué", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 200.000 visitas en apenas 24 horas (y subiendo).

"Lo más importante es la gente"

El primer motivo que ha dado lo ha considerado el más importante: la gente. "Los desconocidos y residentes de Madrid miran a uno y le sonríen, le hacen sentir a uno que es bienvenido allí, mientras que en Barcelona uno siente que está paseando por Disneylandia, haciendo fila para la próxima atracción y, en última instancia, sintiéndose como un cajero automático andante".

No se ha olvidado de la comida: "Preferiría un almuerzo al azar de un martes en Madrid al restaurante más sobrevalorado de Barcelona cualquier día de la semana". También ha destacado los mercados, como el Mercado de San Miguel.

Un punto importante que ha considerado es la limpieza de las calles: "Es hermoso, precioso, limpio. Si esto fuera Barcelona, habría grafiti por toda la pared o probablemente individuos intentando robar".

"No es discutible"

"En la limpieza, Madrid gana y eso realmente no es discutible", ha afirmado. Además, se ha enamorado completamente del Parque del Retiro: "Uno de los mejores parques urbanos del mundo, vengo aquí un domingo por la mañana y realmente personifica lo que representa España: gente paseando con sus familias, relajándose, sentándose en un banco y asimilándolo todo".