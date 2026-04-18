La crisis de vivienda invita a los estafadores a hacer su agosto, y la Guardia Civil ya lanza un aviso: "Si el piso es un palacio y el precio es un regalo…"

La crisis de la vivienda se ha convertido en algo más que una cuestión de precios imposibles y pisos que vuelan en minutos, también ha abierto la puerta a un terreno fértil para las estafas inmobiliarias. En un mercado tensionado, donde encontrar un alquiler digno se ha vuelto una carrera a contratiempo, los engaños encuentran su mejor escenario y cada vez son más sofisticados para embaucar a un mayor número de personas.

En los últimos meses, los cuerpos de seguridad han detectado un aumento de este tipo de fraudes, especialmente en anuncios de alquiler publicados en redes sociales y plataformas de compraventa. El patrón suele ser el mismo: viviendas con fotos atractivas, precios muy por debajo del mercado y supuestos propietarios que presionan para cerrar la operación con rapidez, exigiendo pagos por adelantado bajo excusas como reservas, fianzas o gastos de gestión.

Cuando la víctima se da cuenta, el anuncio ha desaparecido y el dinero es prácticamente imposible de recuperar. La Guardia Civil lo resume con una advertencia sencilla pero efectiva que ha lanzado en redes: “Si el apartamento es un palacio y el precio un regalo... sospecha”. Un fraude que, en un contexto de escasez de vivienda y necesidad apremiante, resulta especialmente eficaz para los delincuentes.

Una estafa cada vez más frecuente

Este aviso llega en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales a nivel nacional. El Banco de España lleva tiempo señalando que el aumento de la demanda y la rigidez de la oferta están empujando al alza los precios de compraventa y alquiler desde 2014, mientras que los problemas de acceso a la vivienda se han agravado, especialmente entre los jóvenes y en las grandes ciudades y zonas turísticas.

La combinación de alta demanda, rapidez en las decisiones y necesidad urgente de encontrar alojamiento ha generado el escenario perfecto para que proliferen estafas que se aprovechan precisamente de esa presión, operando con anuncios falsos que imitan ofertas reales y desaparecen tan rápido como el dinero que logran captar. El resultado es un fraude difícil de rastrear y que deja a las víctimas sin vivienda y sin posibilidad de recuperar lo perdido.

Sin ir más lejos, hace apenas unos días, la Guardia Civil destapó en Tenerife una red de falsos anuncios de alquiler que habría dejado un fraude superior a 5.000 euros. En ese caso, los autores publicaban pisos y habitaciones en redes, mensajería y webs, utilizaban en ocasiones fotos reales de viviendas y llegaban incluso a simular contratos para ganar credibilidad antes de pedir fianzas, gastos de gestión o seguros.