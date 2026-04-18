Los fotógrafos coinciden: un muelle del puerto de A Coruña se ha convertido en un destino imprescindible gracias al impulso de la heredera de Amancio Ortega

Hay lugares que, casi sin hacer ruido, terminan cambiando el pulso de una ciudad y cómo esta se da a conocer de puertas afuera. En A Coruña, uno de estos rincones está junto al mar: un muelle que pasó de ser un espacio olvidado a convertirse en escenario habitual de cámaras, paseos y miradas curiosas. Hoy, fotógrafos y visitantes coinciden en que este lugar del puerto ya no solo forma parte del paisaje marítimo, sino que ahora es todo un destino.

Estamos hablando del muelle de Batería, un espacio que durante años permaneció marcado por su pasado industrial, con silos de cemento y naves en desuso que lo mantenían al margen de la vida cotidiana de la ciudad. Ese paisaje, antes gris y poco transitado, ha ido dejando paso a un entorno completamente distinto, donde el arte y la fotografía han logrado reactivar un rincón clave del frente marítimo y reconectar A Coruña con su propio puerto.

Hoy hay colas, visitas guiadas y una agenda cultural capaz de mover a público de dentro y fuera de Galicia. Una transformación que se debe a que la Fundación Marta Ortega Pérez ha reconvertido ese antiguo espacio del puerto en el Centro MOP, un recinto recuperado por la arquitecta coruñesa Elsa Urquijo para acoger exposiciones de fotografía y moda con entrada libre, tal y como se puede leer en su página web.

Un proyecto cultural

Las infraestructuras del muelle de Batería estuvieron en funcionamiento hasta 2008. Con su cierre, la zona quedó en desuso y fue perdiendo actividad hasta que, tras la muerte del fotógrafo alemán Peter Lindbergh, en 2019, se organizó una exposición homenaje en este espacio de A Coruña. El éxito fue inmediato y la respuesta del público masiva, dejando en evidencia el enorme potencial cultural del lugar.

A partir de ahí, nació la intuición de que aquel enclave podía ser mucho más que un vestigio industrial, y de esa idea acabaría naciendo el proyecto del MOP. Desde entonces, el proyecto ha ido sumando nombres de primer nivel como Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey, consolidando una programación que ha situado a A Coruña en el circuito internacional de la fotografía de moda.

Ahora el gran imán es Wonderland, la primera gran exposición en España de Annie Leibovitz, abierta en el muelle de Batería del 22 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026. La muestra gratuita repasa cinco décadas de carrera de una autora que ha definido la memoria visual de la cultura pop, la moda y el retrato contemporáneo.

Por si fuera poco, el MOP no se limita a colgar fotografías en la pared, sino que también tiene una librería especializada, The MOP Library, con más de 5.500 publicaciones sobre moda y fotografía y un archivo en crecimiento pensado para estudiantes, investigadores y curiosos. A eso se suma el programa educativo y Future Stories, una iniciativa destinada a apoyar a jóvenes creadores en el inicio de su trayectoria.