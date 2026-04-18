Trump confirma la apertura de Ormuz y anuncia una posible alianza con Irán para extraer su uranio

El petrolero Luojiashan, anclado en Mascate (Omán), en medio del conflicto entre EEUU e Israel con Irán, el 7 de marzo de 2026.

Donald Trump ha asegurado este viernes que el estrecho de Ormuz está abierto para el paso del comercio. El presidente de Estados Unidos ha planteado una nueva posibilidad para entrar a Irán y extraer su uranio enriquecido con excavadoras en una posible asociación con la república islámica.

"Irán acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo", ha asegurado Trump durante un discurso en Arizona, en un evento de la organización conservadora Turning Point. El mandatario señaló que entrarán al país de Oriente Medio con excavadoras para llevarse a Estados Unidos el "polvo nuclear", en referencia al uranio enriquecido y dijo que esto será posible con una alianza con Teherán.

Sin embargo, su discurso choca con las intenciones anunciadas por Irán, que ha repetido en diversas ocasiones que no renunciará a su derecho de enriquecer uranio con fines civiles como energía nuclear.

Asimismo, el republicano repitió que el bloqueo que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen frente a los puertos de Irán seguirán activos hasta que se firme un acuerdo "al 100%". Al inicio de la jornada, Trump respondió a medios de comunicación que se encontraban en el lugar que las conversaciones presenciales para llegar a un acuerdo podrían suceder este fin de semana.

Ormuz "no permanecerá abierto" si continúa el bloqueo de EE.UU.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido este miércoles de que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúa el bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes en una de las principales rutas energéticas del mundo. "Con la continuación del bloqueo, el estrecho de Ormuz no permanecerá abierto", ha afirmado Qalibaf en la red social X (antes Twitter).

Qalibaf ha criticado además las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, al asegurar que formuló "siete afirmaciones falsas en una hora" sobre el estrecho de Ormuz y las negociaciones, sin precisar a que declaraciones se refiere. "Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones", aseveró el mandatario iraní, quien encabezó la delegación de su país en las negociaciones del sábado pasado con EE.UU. en Islamabad.

Qalibaf subrayó que las condiciones de paso por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial, estarán determinadas por “la realidad sobre el terreno, no por las redes sociales”.

Trump vuelve a la carga contra España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este viernes que el Gobierno de España "no estuvo ahí" cuando Washington lo necesitó para la guerra en Irán, en referencia al veto al uso de las bases en territorio español para aviones que participaban en la ofensiva.

"¡No estuvieron ahí para nosotros!", publicó el mandatario en su red Truth Social, junto a una captura de pantalla de una noticia de la cadena estadounidense CBS News del pasado 30 de marzo que informaba sobre la posición del Gobierno español.

El titular del artículo señalaba que "el Gobierno izquierdista de España ha cerrado el espacio aéreo español a los aviones estadounidenses que realizan misiones contra Irán, además de denegar a Washington el uso de sus bases, dijo la ministra de Defensa el lunes", acompañado por una fotografía de la ministra, Margarita Robles.

El Gobierno de Pedro Sánchez fue de los primeros en Europa en condenar la ofensiva estadounidense e israelí en Irán, una posición a la que se han sumado otros países debido a las disrupciones económicas derivadas del conflicto, en particular por el cierre del estrecho de Ormuz.