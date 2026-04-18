Sheinbaum asegura que "nunca ha habido" una crisis diplomática entre México y España

Claudia Sheinbaum asegura que no existe una crisis diplomática entre México y España. La presidenta mexicana ha asegurado este sábado a su llegada a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona que no existe ningun tipo de conflicto y que "nunca lo ha habido".

"No hay crisis diplomática, nunca ha habido", ha apuntado Sheinbaum, que asiste en Barcelona junta a otros líderes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y Colombia, Gustavo Petro, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, a una cumbre en defensa de la democracia. "Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", ha agregado.

La mandataria ha expresado su satisfacción por estar en Barcelona "defendiendo siempre la democracia". Además, ha recordado la célebre frase del presidente estadounidense Abraham Lincoln sobre que la democracia "es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo".

A la cumbre en defensa de la democracia asisten también los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el exmandatario chileno Gabriel Boric así como representantes de otros gobiernos progresistas.

Este es el primer viaje que hace Sheinbaum a Europa desde que es presidenta y se produce después de varios gestos de acercamiento entre ambos países, primero del ministro de Exteriores José Manuel Albares y después del Rey, que recientemente reconoció que hubo "mucho abuso" tras la llegada de los españoles al continente americano.