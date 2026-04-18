Pere Ginés, investigador en Hepatología del Clínic: "La enfermedad hepática se desarrolla muy lentamente, y no se va al médico porque no se tiene síntomas"

La enfermedad hepática crónica es la primera causa de muerte prematura en todo el mundo, y la fibrosis es el principal determinante de la progresión de la enfermedad. Al respecto, un estudio publicado en la revista científica The Lancet y liderado por el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona ha descubierto la existencia de una "elevada" prevalencia de fibrosis hepática no diagnosticada que está vinculada a factores metabólicos y al consumo nocivo de alcohol.

A través de un comunicado, desde el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona han destacado que la fibrosis hepática "puede progresar durante años de forma silenciosa, sin síntomas evidentes, hasta que el daño hepático es ya irreversible". La investigación "demuestra que esta afectación es más frecuente de lo que se pensaba y puede pasar desapercibida en personas consideradas sanas".

El estudio se ha desarrollado en el marco del proyecto europeo LIVERSCREEN y se trata del mayor realizado hasta la fecha en cribado de fibrosis hepática en población general. En concreto, en la investigación han participado casi 30.000 personas mayores de 40 años de nueve países europeos.

Para ello, los científicos han hecho uso de una prueba no invasiva llamada FibroScan que permite medir la rigidez del hígado y estimar el grado de fibrosis sin necesidad de realizar una biopsia.

Enfermedad hepática con fibrosis no diagnosticada previamente en un 1,6% de las personas estudiadas

El resultado del estudio es que "el 1,6% de la población estudiada presenta una enfermedad hepática con fibrosis no diagnosticada previamente". Desde el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona subrayan que "es una cifra relevante si se tiene en cuenta la ausencia de síntomas y el hecho de que se trata de población general".

En una entrevista en El País, Pere Ginès, líder del proyecto y consultor sénior del Servicio de Hepatología del Hospital Clínic, ha explicado que "la enfermedad hepática se desarrolla muy lentamente, incluso durante 25 o 30 años. El paciente no irá al médico porque no tiene síntomas y los análisis habituales muchas veces tampoco la detectan".

En relación al estudio, ha resaltado que "la gran novedad del nuevo enfoque es que ahora la podemos detectar en fases iniciales. Esto nos permite identificar la causa, tratarla y prevenir el avance hacia cirrosis o cáncer de hígado. El origen puede ser la mala dieta, el consumo de alcohol, el sedentarismo..., pero en ese punto aún estamos a tiempo de prevenirlo".

El estudio también ha permitido analizar con detalle el papel de los factores de riesgo, como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la dislipemia o el consumo nocivo de alcohol. Los datos revelan que la presencia de estos factores no solo incrementa la prevalencia de la fibrosis hepática y el riesgo de padecer una enfermedad hepática crónica, sino que, cuando coexisten, multiplican exponencialmente la probabilidad de desarrollarla.

Pere Ginès ha señalado que, teniendo en cuenta que los factores de riesgo metabólico o el consumo de alcohol están presentes en más del 70% de la población, "los enfoques de cribado deberían ampliarse más allá de grupos de alto riesgo estrechamente definidos e incluir a un amplio segmento de la población".