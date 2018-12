El serio aviso de 'The New York Times' a España: "El fantasma se ha hecho carne"

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha publicado en su versión en español un artículo firmado por Martín Caparrós que supone un serio aviso a España tras la irrupción en el Parlamento andaluz del partido ultraderechista Vox.

Titulado "La bestia que dormía", el texto explica que ya pocos se acuerdan de la famosa frase "Spain is different", que fue cierta hasta hace cuatro días porque no tenía un partido de extrema derecha. "La bestia, que se había despertado en muchos sitios, aquí seguía durmiendo", dice.

El autor señala que "aquí el nacionalismo belicoso había tenido cuarenta años para desprestigiarse hasta el fondo del fondo y, cuarenta años después, nadie quería resucitarlo", por lo que la derecha española era "españolista sin beligerancia", "con la conciencia de que debía mantener cierta compostura".

"Hasta que, este domingo, en las elecciones autonómicas andaluzas, un partido pequeño, nuevo, extremo consiguió el 11 por ciento de los votos. Se llama Vox; lo inventó hace cinco años Santiago Abascal, cincuentón vasco, sociólogo formado por jesuitas, exmilitante del Partido Popular, deportista de riesgo, hombre de a caballo y Smith & Wesson en el cinto. La bestia ya no duerme", advierte Martín Caparrós.

El autor señala que "ahora se empezará a discutir quién la despertó, cómo, por qué" pero que lo cierto es que "la bestia está despierta" y "la extrema derecha ha irrumpido en España". Y lo ha hecho, según el escritor, porque en un país "molesto con sus políticos" el discurso de la antipolítica "es un imán potente —y Vox es el último en llegar, el candidato al famoso voto "antisistema"".

Caparrós señala que el programa de Vox "incluye ciertas medidas que pueden ser justas y populares, de esas que ahora se llaman populistas" pero que "su gran valor, su diferencia —y seguramente su sex appealprincipal— está en su reivindicación nacionalista: la palabra España les chorrea de los labios, su defensa ante la amenaza separatista es su bandera, la extirpación del chancro inmigrante su misión más proclamada".

"ESPEIN YA NO ES DIFEREN"

Ahora, dice, no importa cómo serán los acuerdos en Andalucía. Lo relevante, advierte,"es que también aquí se despertó la bestia". "Espein ya no es diferen del resto de Europa, pero a partir de este domingo es diferente de sí misma. Vivíamos con ese alivio y ese orgullo de no tener lo que ahora sí tenemos: nos toca aceptar que no somos los que creíamos —y es duro—. Nunca es fácil ser otro", admite.

"El miedo avanza. No hay, en este momento, buenas razones para pensar que ese 11 por ciento andaluz no podría replicarse en las elecciones generales cada vez más cercanas", prosigue Martín Caparrós, que subraya que ahora es el momento de inventar respuestas.

"Cuando el fantasma de Vox empezó a amenazar, se discutían dos posiciones: si hablar mucho de él para frenarlo o poco para no agrandarlo. Fue un debate inútil: el fantasma se ha hecho carne y hueso y casi 400.000 votos. Ahora se trata, como siempre, de encontrar una propuesta que atraiga a millones, que consiga que del agotamiento de la política tradicional no crezcan monstruos sino opciones para inventar vidas mejores", señala.

Pero acaba con una frase muy tranquilizadora: "No parece, por ahora, que lo estemos logrando".