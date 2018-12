El dardo que Jorge Javier Vázquez lanzó a Rosa María Mateo el pasado jueves en la gala de GH VIP escandalizó a muchos de los espectadores, tanto como la forma que utilizó para lanzarlo. Por ello, el presentador de Telecinco ha querido explicar en su blog de Lecturas qué motivó su mensaje a la administradora única de RTVE.

Si haces televisión y desprecias los realities, ¿qué eres? https://t.co/0VHpPaUPJj — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 30 de noviembre de 2018

Para ponerte en antecedentes: el presentador aprovechó que una de las concursantes del reality desconocía quién es Rosa María Mateo y le hizo creer que "era una persona muy fanática de los realities", y le pidió que la saludara. Así se produjo uno de los momentos más surrealistas del programa: el de la exnovia de Carlos Lozano saludando a la periodista y, más tarde en el confesionario, dedicándole una canción.

El catalán respondió así a las declaraciones de Mateo, que un día antes había asegurado que nunca habrá realities en TVE mientras ella sea la administradora única, a pesar de que sean un filón para los datos de audiencia.

Ahora, una semana después del recadito, Jorge Javier Vázquez ha escrito en su blog de la revista Lecturas unas líneas llenas de modestia : "A mí, lo que verdaderamente me escandaliza es que una entidad como la Academia de la Televisión no saliera en defensa de todos los profesionales que hacemos realities en España, un género que parece que no se encuentra entre los predilectos de la señora Mateo. También yo parezco nuevo. ¿Qué puedo pedirle a una entidad que no me ha premiado en ninguna de sus ediciones, siendo como soy uno de los mejores profesionales de este país?".

Sin embargo, como el presentador no ha querido perder la perspectiva hablando de sí mismo (después del apunte de que es uno de los mejores profesionales de este país), ha retomado el asunto de Rosa María Mateo. "Goza" con ella cuando la ve enfrentarse al PP, reconoce, pero lo que opina de los realities le recuerda a "aquellos abuelos que decían que Los Beatles no eran más que unos melenudos que no hacían música".

Me cae muy bien y gozo cuando la veo enfrentarse a los del PP. Pero sus declaraciones sobre los realities me recuerdan a aquellos abuelos que decían que los Beatles no eran más que unos melenudos que no hacían música. https://t.co/JRl1wziT1A — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 5 de diciembre de 2018

Por eso, el presentador de Sálvame señala que Rosa María Mateo estaría dirigiendo el ente público en función de sus propios gustos y cree que se ha equivocado de cargo, por lo que le sugiere uno más acorde a esa forma de trabajar: "Debería estar dirigiendo su propio canal de YouTube". Ahí ha puesto el punto final.