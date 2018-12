10 preguntas que jamás debes hacer en una primera cita

Las primeras citas pueden poner de los nervios a cualquiera. Es comprensible: no se puede saber de antemano si encajaréis. ¿Y si no tenéis química? ¿Y si, simplemente, la conversación no fluye?

Cuando los nervios te invaden, es fácil soltar algún comentario raro en el ardor del momento. Por eso es bueno prepararse antes una lista de preguntas o temas que es mejor evitar.

"A algunas personas les resulta muy sencillo hablar solo sobre su tema favorito (ellos mismos) e ignorar a su cita. Por eso, también conviene conocer preguntas que le den vía libre a la otra persona para que comparta más información personal, pero trata de evitar preguntas comprometidas o demasiado personales, como las relacionadas con política, religión y dinero".

La edición estadounidense del HuffPost se ha puesto en contacto con terapeutas y psicólogos para saber qué preguntas es mejor evitar en una primera cita.

1. ¿Por qué terminó tu última relación?

Hacer preguntas demasiado personales sobre las anteriores relaciones de la otra persona en la primera cita no es recomendable, según la psicóloga Samantha Rodman. Recuerda: es una cita, no un interrogatorio.

"Estas preguntas pueden hacer que la otra persona se sienta en el punto de mira o juzgada. Espera hasta más adelante, cuando ya sepas que quieres fortalecer la conexión con esa persona, para preguntarle de forma respetuosa acerca de sus relaciones pasadas", aconseja.

Es mejor mantener alegre la velada en vez de traer a colación recuerdos potencialmente dolorosos.

"Tu cita quizás espere de ti que correspondas y compartas también tus experiencias. ¿De verdad quieres pasarte tu primera cita quejándote de tus ex y de los problemas de tus relaciones pasadas?", comenta Gina Delucca.

2. ¿Por qué no tienes pareja?

Esta pregunta quizás parezca inofensiva, pero a la otra persona probablemente no le parezca apropiada, aunque tu intención sea halagar (Por ejemplo: con lo sexi que eres, ¿cómo puedes seguir sin pareja?). En vez de un piropo, puedes estar dejando caer que hay algo malo en tu cita o en la propia soltería.

"No hay nada malo en estar sin pareja y no todo el mundo tiene como objetivo en la vida estar en una relación. Aunque la pregunta lleve buena intención y realmente quieras que sea un halago, deberías evitarla", advierte Delucca.

3. ¿De dónde eres realmente?

Preguntarle a alguien de dónde viene parece algo muy inocente, ¿no? Sin embargo, si se le hace a una persona de una raza o etnia distinta tiene un doble sentido. Aunque la otra persona diga: "Soy de Chicago", a menudo se le vuelve a preguntar: "No, ¿de dónde eres realmente?", como si fuera imposible que sea del país en el que vive.

"No pasa nada por tener curiosidad con la etnia y el trasfondo de una persona. Sin embargo, este tipo de lenguaje deja ver que esas personas son otras, extranjeras, que no pertenecen a ese lugar. El mensaje y la asunción que hay tras esa pregunta es que piensas que tu país es un espacio para los que tienen tu color de piel y hablan tu idioma", advierte la psicóloga Jamie Goldstein.

Del mismo modo, decirle a alguien que tiene un aspecto muy "exótico" o señalar lo bien que habla el idioma tal vez no le siente bien a la otra persona.

"Estos comentarios pueden ser increíblemente descalificantes", añade Goldstein.