El cachondeo de Tamara Falcó sobre la relación de Julio Iglesias y Makoke

El nombre de Julio Iglesias se está colando en los últimos días en muchos programas de televisión y no por su talento musical. Kiko Matamoros desveló hace unos días que Makoke, su exmujer y exconcursante de GH VIP, mantuvo una relación con el cantante hace años, y finalmente la azafata del Telecupónconfirmó que así fue.

No hay colaborador en Telecinco que no haya opinado sobre este asunto, aunque faltaban las declaraciones de una persona que conoce muy bien al 'tito Julio': Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler, exmujer de Julio Iglesias, se ha pronunciado sobre el romance del artista este lunes, en un evento de LG en Madrid.

"Es un poco difícil de contar la cantidad de personas con las que tío Julio ha estado, no sé, según cuenta él, entonces no me extrañaría mucho, pero vamos, no me he enterado de todas las señoras con las que ha estado, gracias a Dios", ha dicho en tono jocoso la hija de 'la Preysler'.