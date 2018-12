Críticas a Javier Nart por lo que ha contado a Susanna Griso en 'Espejo Público' tras el atentado de Estrasburgo

Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos, estaba en Estrasburgo este martes cuando se produjo el atentado que ha dejado al menos tres muertos y doce heridos. El político ha contado a Susanna Griso en Espejo Público cómo vivió esos momentos en el Parlamento Europeo, pero su relato le ha hecho merecedor de fuertes críticas por "irresponsable".

Nart ha contado que, efectivamente, las instalaciones comunitarias quedaron cerradas a cal y canto por seguridad, pero que él decidió saltarse las medidas de seguridad y abandonar el edificio. El eurodiputado de Ciudadanos explica a Griso cómo ignoró las indicaciones de la seguridad del Parlamento para alejarse de la zona.

Su testimonio ha enfadado a algunos espectadores del programa de Antena 3, que le han acusado de "irresponsable" y "temerario".

#TiroteoEstrasburgoESP Javier Nart dando ejemplo de lo que NO hay que hacer. Atentado? Me da igual, a mi la policía no me retiene porque mi seguridad es cosa mía, me voy a dormir.