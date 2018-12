La aplaudida reflexión de Dani Mateo sobre la risa y el humor

"Mi abuelo en su lecho de muerte me contó un chiste". Así comienza el tuit de Dani Mateo que en apenas tres horas ha rebasado los 3.500 me gusta por lo que dice acerca del humor y del poder de la risa. "¿Estábamos tristes? Mucho. ¿Nos ayudó a reírnos de la situación? Muchísimo. Amar la risa no significa no tener corazón, significa dejarlo de lado un ratito...", añade.

Su reflexión cobra especial sentido en el contexto de la polémica en la que lleva envuelto más de un mes tras su sketch en El Intermedio (laSexta). En él se sonaba con una bandera de España y tras una gran polémica acabó teniendo que presentarse en un juzgado.

Mi abuelo en su lecho de muerte me contó un chiste. Estábamos tristes? Mucho. Nos ayudó reírnos de la situación? Muchísimo. Amar la risa no significa no tener corazón, significa dejarlo de lado un ratito... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 13 de diciembre de 2018

Su tuit ha generado más de 600 comentarios en los que muchos usuarios se han animado a compartir sus pensamientos sobre el humor en situaciones difíciles:

Dejar de pensar un momento para no morir por el dolor no es inhumano ni es sentir menos que otros.



Hay quien no lo entiende. El luto se lleva por dentro el 90% de las veces.



No dejas de lado el corazón, lo proteges un poco.



Coincido contigo. — Battousai (人斬り抜刀斎) (@Lord_Antuan) 13 de diciembre de 2018

No te justifiques tanto Dani. Los cortos de mente no tienen sentido del humor y por tanto, no lo entiende. Dejalos que piensen poco y recen mucho. — Isabel (@IsabelpridaH) 13 de diciembre de 2018 Además de ser muy humano! Una autodefensa para que no nos reviente el coco. Precisamente por eso en los mismos velatorios o entierros no son poco frecuentes los "ataques" de risa contagiosos. Eso o la tensión nos derrota. — Rubén Mata (@rubenmata78) 13 de diciembre de 2018 No es dejar el corazón a un lado.

Es darle otro uso porque sólo el que tiene un poco de sensibilidad e inteligencia es capaz de superar la realidad.

El animal (con dos o cuatro patas) es el que no tiene capacidad de trascender.

Por eso carece de humor. — Pitágorras (@pitagorras) 13 de diciembre de 2018 Pues es verdad. No os ha pasado que en los tanatorios hay un momento de risa floja? — Laura (@vallekas2012) 13 de diciembre de 2018 A veces es precisamente la risa lo que necesita el corazón para seguir adelante. — YANDROS (@Yandros_LPGC) 13 de diciembre de 2018

No el único tuit con el que el humorista se ha desfogado este jueves. Tras bromear acerca del humor blanco y el mítico chiste de Miss Tetas, compartió además este mensaje:

Joder... Estoy muy mal. Ha venido el cartero y me he pasado un rato largo hablándole de los límites del humor y de la diferencia entre sentido del humor y sentido común y de... Así hasta que se ha ido alejando de mí muy despacio y sin dejar de mirarme. Necesito vacaciones. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 13 de diciembre de 2018