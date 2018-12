El emocionado mensaje de Michael Robinson tras anunciar que sufre cáncer: "Si alguna vez me faltara ánimo..."

El exfutbolista Michael Robinson ha anunciado este lunes en La Ventana (Cadena Ser)que sufre un cáncer con metástasis en estado avanzado.

El exdeportista y unas de las voces más conocidas del mundo del fútbol en España ha relatado cómo se descubrió "un bulto en la axila" y cómo los médicos le comunicaron que sufría un "cáncer malo, que no tiene cura".

Tras revelar esta circunstancia, las redes se han inundado de muestras de cariño para él. Aficionados al fútbol que llevan años escuchando sus comentarios y peculiar manera de pronunciar, futbolistas, equipos y sus compañeros le han hecho llegar todo el calor posible en estos momentos.

Tantos años dan para ver a @michaelrobinson bien, mal y regular; triste y alegre; eufórico y también desolado; pero nunca le vi siquiera tentado de dar la espalda a la realidad. No iba a ser esta la primera. Guiri, nos vemos con Maldini el día 3 de Enero que juegan Villarreal-RM — Carlos Martínez (@carlosplus) 17 de diciembre de 2018

Mandamos todo nuestro apoyo y ánimo a @michaelrobinson, una de las voces inconfundibles de nuestro fútbol. ¡Mucha fuerza! — Atlético de Madrid (@Atleti) 17 de diciembre de 2018

Nunca fuiste hábil con los pies pero si en el juego aéreo, es decir, eres duro de cabeza. Contigo "ese" no podrá . Mis abrazos @michaelrobinsonhttps://t.co/olsp9xeC5Z — Míchel (@MichelGonzalez) 17 de diciembre de 2018

Él lo ha recibido, como atestigua el emocionado mensaje que ha publicado unas horas después de desvelar la grave enfermedad que sufre.

"Rara vez una persona puede llegar a sentir tantas muestras de cariño como estoy recibiendo. Si por un momento me faltara ánimo ya me habéis reforzado. Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield cuando cantaban 'You'll never walk alone'. Miles de gracias!!"

¡Fuerza, Michael!