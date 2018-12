El periodista Manuel Marlasca, colaborador de Más Vale Tarde (La Sexta) lleva horas recibiendo duras críticas por un comentario publicado en su cuenta de Twitter tras el asesinato de Laura Luelmo.

Marlasca, que está volcándose estos días con el caso en su sección Expediente Marlasca en el programa presentado por Mamen Mendizábal, se hacía eco en el polémico tuit de un artículo de La Voz del Sur titulado "Tú también eres el asesino de Laura". "No, yo no he matado a nadie. Vivimos en la era de la sobreactuación permanente", apostilló el periodista.

No, yo no he matado a nadie. Vivimos en la era de la sobreactuación permanente. pic.twitter.com/lUHDnQCjGf — Manuel Marlasca (@manumarlasca) 18 de diciembre de 2018

En el artículo que Marlasca ha calificado de "sobreactuación", Raúl Solís hace un repaso de la "estructura" social que nos ha llevado a "normalizar" el asesinato de mujeres y señala con dureza la contradicción e incluso la ignominia de quienes abogan por la cadena perpetua mientras piden eliminar la Ley de Violencia de Género.

"A Laura la has matado tú, que te sientes violentado por el movimiento feminista que grita que las mujeres tienen miedo de regresar solas a casa por la noche. A Laura la has matado tú, macho cabrío, que, en lugar de cuestionarte qué puedes hacer para que las mujeres puedan vivir seguras, piensas que éstas están yendo muy lejos y crees que el feminismo aspira a hacer con los hombres lo que los hombres llevamos siglos haciendo con las mujeres", se puede leer en uno de los párrafos.

Otro dice: "A Laura también la matan los canallas que con una mano piden derogar la Ley de Violencia de Género y con otra piden cadena perpetua. A éstos no les importa acabar con los asesinatos machistas, sino hacernos creer que las mujeres podrán vivir seguras en una sociedad con cadena perpetua pero que siga sin cuestionarse la estructura económica, cultural, mediática, estética y política que emite mensajes constantes y continuos que legitiman la violencia contra las mujeres, que no se toma en serio las denuncias y que encima pone en tela de juicio a las valientes que se atreven a acercarse a una comisaría. A Laura también la has matado tú. Y yo".

Ese comentario ha generado una intensa polémica y son muchos los que critican al periodista por "misógino" o quienes le reprochan que "dé lecciones" mientras dedica todo el tiempo de su presencia en televisión a hablar del caso:

Muy bien Mnauel, aquí tienes tu galletita

TAN IMPORTANTE ES TU ORGULLO DE HOMRBE PARA NO INTENTAR ENTENDER QUE LAS MUJERES TIENEN MIEDO DE TODOS LOS HOMBRES.... PORQUE NO SABEN SI TU ERES BUENO O MALO?

QUE SOMOS NOSOTROS LOS QUE TENEMOS QUE PELEAR PORQUE NO PIENSEN ASÍ, NO ELLAS — Isaac Corrales 🇸🇪 (@isaacfcorrales) 19 de diciembre de 2018

ni te lo has leido — Hil0 (@Hil014) 18 de diciembre de 2018

Tampoco te quedas corto en tus expedientes marlasca, pero en general todos los medios hacéis lo mismo, adornar para vender más — RedMAN (@algo_aporta) 18 de diciembre de 2018

Es usted un misógino de libro, cuántas lecciones más tenemos que soportar. Un señor que se dedica al morbo periodístico dando lecciones, está pasando. — Carmencita (@ccuevashorcajue) 19 de diciembre de 2018

Pero no dudaras en utilizar su muerte, no será la primera vez — vete a saber (@lobomuerde) 18 de diciembre de 2018

El problema Manu Marlaska, es que te sientes señalado???? Señaladas se sienten las mujeres a las que les dicen cosas por la calle, esas a las que invitan a montarse en un coche, a las que graban sin consentimiento, a las que violan, a las que asesinan. Déjate de victimismos!! — Tato K.O. (@Tato_Portillo) 19 de diciembre de 2018

También puedes plantearte leer el artículo y ver por qué lo dice — el canijo pio (@david25ccf) 19 de diciembre de 2018

Y habla usted de sobreactuación ?? Le molesta que le salga competencia? Su programa desprende un olor que no gusta nada, excepto a los de siempre. Es inteligente y entiende — Irene Terron (@AtaliSanchez1) 19 de diciembre de 2018

No es sobreactuación, es hipérbole y es un recurso literario bastante común, que al parecer usted, no ha entendido. — Maria Morales (@Maria_Delabuena) 19 de diciembre de 2018

Ah, no estás entre nosotros? En este caso (parecido en el grado de implicación social del que habla) podemos decir que este profe también sobreactúa? https://t.co/bdAxACZVOu — Alma Trabajos Moreno (@almatrabajos) 18 de diciembre de 2018

si leyeras el artículo y no solo el titular... — lbc (@pirataguadulce) 19 de diciembre de 2018

El comentario de Marlasca también ha recibido elogios, algunos por "poner sensatez" ante el feminismo o los izquierdistas:

Soy mujer, me ha dolido como a nadie lo de esta pobre chica , pero la utilización sexista de esto me parece indignante . Vivo rodeada de hombres buenos . Esto no se trata de hombre contra mujer , sino de maldad humana . Seré una ignorante y una facha probablemente . — glo (@Aintzanetd) 18 de diciembre de 2018

Ya lo que nos falta es suicidarnos los hombres inocentes como manifestación 🤣 — Fazz Jigsaw (@fazzjigsaw) 18 de diciembre de 2018

Yo jamas he matado a ninguna mujer y jamás he golpeado a una chica. Vaya país de gilipollas vivimos entre la política y los feminazis. Que endurezcan las leyes para los asesinos. — 🇪🇸 Ringo Español 🇪🇸 (@JessC104) 18 de diciembre de 2018