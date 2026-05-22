Víctor Manuel señala qué es lo que teme que va a pasar tras la imputación a Zapatero

Víctor Manuel se ha pronunciado sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El cantautor se ha sumado a la oleada de reacciones que han inundado las redes sociales y los medios de comunicación tras una noticia que ha sacudido la política española.

El auto del juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, califica al expresidente socialista como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

En este contexto, el artista ha abordado una cuestión que ha provocado una fuerte conmoción en el país y ha lamentado la situación política actual en Radio Valencia de la SER: "Hay momentos de retroceso brutales, como está habiendo en muchísimos aspectos en la política internacional y, por supuesto, en la local".

"Vamos sumando decepciones, no sabemos cuándo se para este hilo, pero es muy angustioso", ha expresado. Sobre Zapatero, a quien conoce aunque no personalmente, ha reconocido que le resulta "muy difícil toda esta historia que cuentan y yo inmediatamente lo traslado a otro sitio".

"Van a pasar diez años..."

El cantautor ha recordado cuando la Guardia Civil entró en la sede de la Sociedad General de Autores: "Decían que habíamos robado 2.000 millones de euros. Y, bueno, a los 11 años han salido absueltos toda la gente que estaba procesada en ese momento, sin ningún cargo, pero han tenido que pasar 11 años".

No quiere arriesgarse, pero sí teme que con Zapatero ocurra algo similar: "Van a pasar diez años de encontrar cosillas, de indicios y tal, y al final se quedará en nada". Ha concluido insistiendo en que le resulta muy difícil encajar "en una personalidad como la de José Luis, todas estas cosas que están contando".

Y Felipe González habló: "No le tienen que estar jaleando todos los días"

Otro de los análisis más comentados ha sido el de Felipe González, que ha sido tan breve como revelador. El expresidente del Gobierno ha señalado que Zapatero tiene "legítimo derecho a la presunción de inocencia" y que, además, también tiene derecho a defenderse: "Y no le tienen que estar jaleando todos los días para que salga a dar explicaciones".

En una declaración posterior a los medios de comunicación, González ha señalado que no le imagina "en ese papel" y que, pese a no coincidir con las políticas que ha llevado a cabo con el Gobierno actual "ni en las que hace con Venezuela", no se imagina a Zapatero haciendo lo que recoge el auto.