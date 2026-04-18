Irene Pinilla, médica especialista en longevidad: "El cuerpo no funciona por modas de internet; el cambio empieza cuando entiendes lo que te está pasando"

¿Te siguen viendo mal, aunque lo hagas todo bien, es decir, dietas, suplementos, rutinas...?, pregunta la médico especialista en longevidad Irene Pinilla en su canal de TikTok (@dra.irenepg). Y responde lo siguiente: "En consulta veo todos los días a mujeres que lo hacen todo correctamente y el resultado no refleja el esfuerzo que hacen", explica la doctora.

Y es que el envejecimiento se produce un desgaste progresivo, incluyendo la reducción de masa muscular y ósea, pérdida de elasticidad en la piel, disminución de la capacidad auditiva y visual, y una mayor rigidez en vasos sanguíneos y órganos. Y conlleva, además, cambios moleculares y celulares. Es decir, las células pierden capacidad para regenerarse y se produce daño oxidativo, lo que afecta el funcionamiento de órganos como el corazón, que se vuelve más rígido.

Según Pinilla, ese malestar con su cuerpo se traduce especialmente en que esas personas se ven la piel apagada, tienen caída de cabello y baja energía. Y, según esta experta eso significa "que quizás estás aplicando soluciones mágicas y modas, sin entender qué está pasando dentro de tu cuerpo". Porque tu cuerpo no funciona por modas de internet", advierte. "El cambio funciona cuando entiendes lo que te está inflamando, los hábitos que aceleran tu envejecimiento y qué necesita tu cuerpo específicamente. Cuando lo entiendes, todo cambia, tu piel, tu energía, tu vida", asegura.

Por esta razón, esta experta cuenta en su canal que ha decidido acompañar a una persona de forma real, sin modas ni soluciones genéricas. Y anima a todos sus seguidores a participar se puede acceder al mensaje en su Instagram en el que pone "Longevidad" y, después, clickar en "diagnóstico".

La piel, por ejemplo, tiene grandes enemigos en hábitos como la excesiva exposición al sol, es decir, la radiación ultravioleta es el principal responsable del fotoenvejecimiento, generando manchas, arrugas y pérdida de firmeza. Además, otra de las causas es la contaminación ambiental, ya que acelera el estrés oxidativo y daña la barrera cutánea. El alcohol, tabaco y drogas también reducen la oxigenación celular, aumentan la inflamación y disminuyen el colágeno.

Entre estos cambios relacionados con el envejecimiento también se deben tener el cuenta los psíquicos y cognitivos. Porque puede haber un declive en ciertas capacidades intelectuales, alteraciones en la memoria a corto plazo, menor velocidad de procesamiento y cambios en el estado de ánimo o la personalidad. Y, si bien esto no puede revertirse, con unos buenos hábitos, sí prevenirse, retrasarlo el máximo posible, reducirlo o ralentizarlo.