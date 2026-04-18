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Irene Pinilla, médica especialista en longevidad: "El cuerpo no funciona por modas de internet; el cambio empieza cuando entiendes lo que te está pasando"
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Irene Pinilla, médica especialista en longevidad: "El cuerpo no funciona por modas de internet; el cambio empieza cuando entiendes lo que te está pasando"

Esta experta aconseja un cambio a las personas que, a pesar de hacer todo lo que oyen que es bueno, se ven la piel apagada, tienen caída de cabello y baja energía.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Pareja de personas mayores en un banco de parque, símbolo del fenómeno del divorcio en la madurez.
Una pareja de mayores sentada en un banco de parque.Catherine Delahaye

¿Te siguen viendo mal, aunque lo hagas todo bien, es decir, dietas, suplementos, rutinas...?, pregunta la médico especialista en longevidad Irene Pinilla en su canal de TikTok (@dra.irenepg). Y responde lo siguiente: "En consulta veo todos los días a mujeres que lo hacen todo correctamente y el resultado no refleja el esfuerzo que hacen", explica la doctora.

Y es que el envejecimiento se produce un desgaste progresivo, incluyendo la reducción de masa muscular y ósea, pérdida de elasticidad en la piel, disminución de la capacidad auditiva y visual, y una mayor rigidez en vasos sanguíneos y órganos. Y conlleva, además, cambios moleculares y celulares. Es decir, las células pierden capacidad para regenerarse y se produce daño oxidativo, lo que afecta el funcionamiento de órganos como el corazón, que se vuelve más rígido.

Según Pinilla, ese malestar con su cuerpo se traduce especialmente en que esas personas se ven la piel apagada, tienen caída de cabello y baja energía. Y, según esta experta eso significa "que quizás estás aplicando soluciones mágicas y modas, sin entender qué está pasando dentro de tu cuerpo". Porque tu cuerpo no funciona por modas de internet", advierte. "El cambio funciona cuando entiendes lo que te está inflamando, los hábitos que aceleran tu envejecimiento y qué necesita tu cuerpo específicamente. Cuando lo entiendes, todo cambia, tu piel, tu energía, tu vida", asegura.

Por esta razón, esta experta cuenta en su canal que ha decidido acompañar a una persona de forma real, sin modas ni soluciones genéricas. Y anima a todos sus seguidores a participar se puede acceder al mensaje en su Instagram en el que pone "Longevidad" y, después, clickar en "diagnóstico".

La piel, por ejemplo, tiene grandes enemigos en hábitos como la excesiva exposición al sol, es decir, la radiación ultravioleta es el principal responsable del fotoenvejecimiento, generando manchas, arrugas y pérdida de firmeza. Además, otra de las causas es la contaminación ambiental, ya que acelera el estrés oxidativo y daña la barrera cutánea. El alcohol, tabaco y drogas también reducen la oxigenación celular, aumentan la inflamación y disminuyen el colágeno.

Entre estos cambios relacionados con el envejecimiento también se deben tener el cuenta los psíquicos y cognitivos. Porque puede haber un declive en ciertas capacidades intelectuales, alteraciones en la memoria a corto plazo, menor velocidad de procesamiento y cambios en el estado de ánimo o la personalidad. Y, si bien esto no puede revertirse, con unos buenos hábitos, sí prevenirse, retrasarlo el máximo posible, reducirlo o ralentizarlo. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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