Trump a un niño de 7 años: "¿Aún sigues creyendo en Santa Claus?"

"Decían de él que no tenía corazón", escribía Rafael Sabatini en Scaramouche.Hoy la frase se le puede aplicar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dejado en plena Navidad uno de sus momentos épicos. Y no para bien. Este lunes participó junto con la primera dama, Melania Trump, en las tradicionales llamadas telefónicas que se organizan para los niños, en los que comentan la ruta que sigue Santa Claus durante su viaje anual de regalos por el mundo.

El republicano estuvo conversando con varios chavales, sin problemas, hasta que le tocó el turno a Coleman, de siete años. Como si Papá Noel acaso no existiera, le dijo al chiquillo: "¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ... ¿Te va bien en la escuela? ¿Sigues creyendo en Santa? Porque a los 7 ya no es algo habitual, ¿no?". Y tan pancho se quedó.

La sorprendente interpelación rápidamente circuló por las redes sociales y muchos, muchísimos usuarios criticaron severamente el comentario del magnate.

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1