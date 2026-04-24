Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano

Un soldado israelí salta entre vehículos blindados cerca de la frontera con Líbano, el 17 de abril de 2026, en el norte de su país.

El diario israelí Haaretz, el más progresista del país, acaba de publicar los testimonios de soldados del país que sirven en el frente de Líbano y que narran cómo se están produciendo saqueos de viviendas en las aldeas del sur del estado árabe, desalojadas por sus ciudadanos, más de un millón que ha tenido que escapar de sus bombas y de su invasión terrestre. Atacar a civiles es un crimen de guerra, como forzar su desplazamiento o hacer de sus pertenencias un botín.

Sostiene el periódico que se está saqueando "una cantidad considerable de propiedad civil de hogares y negocios en el sur del Líbano". Los relatos describen el robo a gran escala de motocicletas, televisores, cuadros, sofás y alfombras, una práctica que se ha vuelto "habitual".

Los relatos exponen que tanto los altos mandos como los mandos subalternos en el terreno están al tanto del fenómeno, "pero no están tomando medidas disciplinarias para frenarlo".

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon al citado medio que toman medidas disciplinarias y penales cuando es necesario y que la policía militar israelí realiza inspecciones "en el cruce fronterizo norte cuando las fuerzas se retiran del combate". Sin embargo, algunos puestos de control de la policía militar que se habían instalado en los puntos de salida del sur del Líbano para prevenir saqueos han sido retirados, mientras que en otros puntos de salida no se estableció ningún puesto de control, se añade en la información.

En respuesta al informe de Haaretz, el Jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha ordenado la apertura de una investigación de la Policía Militar sobre los actos de saqueo perpetrados por soldados de las FDI en el Líbano. También ordenó el refuerzo de las fuerzas de la Policía Militar en todos los puntos de entrada y salida a lo largo de la frontera, y ordenó inspecciones exhaustivas de todos los vehículos que entran y salen de la zona de combate.

Esta práctica ya había sido denunciada antes tanto en Gaza como en Cisjordania, con informaciones del mismo diario, que expuso al mundo que los soldados del que se autoproclama "el Ejército más moral del mundo" robanan hasta las huchas de los niños.

Hasta lingotes de oro

Hay más cosas que se mueven: tras ver la luz el reportaje, el diario está recibiendo más testimonios de soldados que describían incidentes similares. Uno de ellos afirmó haber presenciado el robo de lingotes de oro. Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que desconocían el caso en cuestión, pero confirman que están recibiendo numerosos informes de reservistas que alertaban sobre este fenómeno, una vez a la luz.

Según los testimonios, cuando los soldados abandonan Líbano, cargan abiertamente los objetos robados en sus vehículos, sin intentar ocultarlos. "Es una locura", dijo uno de ellos. "Cualquiera que se lleve algo —televisores, cigarrillos, herramientas, lo que sea— lo mete inmediatamente en su vehículo o lo deja a un lado, fuera de la base militar, pero no lo esconde. Todo el mundo lo ve y lo entiende".

"Cualquiera que se lleve algo -TV, cigarrillos, herramientas, lo que sea- lo mete inmediatamente en su vehículo o lo deja a un lado, fuera de la base militar, pero no lo esconde. Todo el mundo lo ve y lo entiende"

Los soldados afirman que algunos comandantes hacen la vista gorda, mientras que otros condenan la conducta pero se abstienen de castigar a los implicados. "En nuestra unidad, ni siquiera comentan nada ni se enfadan. Los comandantes de batallón y brigada lo saben todo", dijo uno.

Otro describió un incidente en el que un comandante sorprendió a soldados saliendo con objetos en un jeep: "Les gritó y les dijo que lo tiraran, pero ahí quedó todo. No se inició ninguna investigación". Un tercero añadió: "Los comandantes se pronuncian en contra y dicen que es grave, pero no hacen nada".

Los soldados recalcaron que el saqueo no forma parte de ninguna política oficial de las FDI, pero afirmaron que se ha extendido debido a la falta de control. "Los comandantes de batallón y brigada sí se pronuncian y se enojan, pero sin acción, son palabras vacías", dijo uno.

"La aplicación laxa de la ley envía un mensaje claro. Si alguien fuera destituido o encarcelado, o si la policía militar estuviera apostada en la frontera, cesaría casi de inmediato. Pero cuando no hay castigo, el mensaje es obvio", añadió otro soldado.

También evaluaron que las diferencias en la magnitud de los saqueos entre las unidades -en algunas, dijeron, el fenómeno es casi inexistente, mientras que en otras está generalizado- están en gran medida ligadas al nivel de aplicación de la ley por parte de los comandantes y las normas que inculcan a sus tropas.

Algunos soldados vincularon el fenómeno con los prolongados combates desde el 7 de octubre de 2023 y con la reticencia a involucrar a la División de Investigación Criminal de la Policía Militar en la investigación de los presuntos saqueos cometidos por reservistas de las FDI. "Aquí hay personas que han servido más de 500 días en la reserva. Los comandantes de hoy, ya sean de compañía, batallón o incluso brigada, no pueden simplemente enviar a los reservistas a prisión", dijo uno. "Saben que la disciplina en las FDI se ha erosionado y no tienen capacidad real para hacerla cumplir. Prefieren mantener las cosas en secreto, solo para que la gente se presente para la próxima ronda".

"Saben que la disciplina en las FDI se ha erosionado y no tienen capacidad real para hacerla cumplir"

El Ejército israelí confirma como real la foto de un soldado decapitando a martillazos un Cristo en una iglesia de Líbano En la imagen, difundida inicialmente por un periodista palestino, se ve a un soldado inclinado sobre una talla tirada en el suelo y dando golpes a la altura del cuello. Un acto que ha generado una enorme indignación en redes sociales.

Cambios en las rutinas

Los soldados añadieron que los saqueos también se han visto impulsados por la extensa destrucción de infraestructura y propiedades durante las operaciones. Los soldados se dicen a sí mismos: "¿Qué importa si lo tomo? De todas formas, lo van a destruir", indican.

El saqueo también se ha intensificado en la ofensiva actual debido a un cambio en el patrón de combate en el sur del Líbano. Dado que muchos militantes de Hezbolá se han retirado hacia el norte, los soldados de las FDI desplegados en el sur, en su mayoría, no participan en combates sostenidos de alta intensidad.

En cambio, pasan largos periodos en zonas civiles abandonadas: pueblos y ciudades cuyos habitantes huyeron antes de la llegada de las tropas. Esto contrasta con la ofensiva anterior, que se caracterizó por frecuentes e intensos combates sobre el terreno.

Las FDI declararon en respuesta: "El ejército considera con la máxima severidad cualquier daño a la propiedad civil y los actos de saqueo, y los prohíbe categóricamente. Toda denuncia o sospecha de tales actos se examina minuciosamente y se aborda con todo el peso de la ley. En los casos en que se establecen pruebas suficientes, se toman medidas disciplinarias y penales, incluyendo el enjuiciamiento. El Cuerpo de Policía Militar realiza inspecciones en el cruce fronterizo norte a medida que las fuerzas se retiran del Líbano".

Las fuerzas israelíes han vuelto a invadir el Líbano después de que Hezbolá atacara a Israel con misiles, cohetes y drones en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, que comenzó el 28 de febrero. Desde la semana pasada rige un frágil alto el fuego negociado por Estados Unidos, mientras Israel mantiene una zona de amortiguación de unos 10 kilómetros de profundidad a lo largo de la frontera israelí-libanesa y ha comenzado a demoler viviendas y estructuras en las aldeas fronterizas de primera línea.

Según funcionarios de salud libaneses, los ataques israelíes contra el Líbano han desplazado a más de un millón de personas y han causado la muerte de más de 2000 civiles y milicianos. Dieciséis soldados de las FDI han muerto en la ofensiva contra el Líbano, mientras que dos civiles israelíes han fallecido, uno de ellos por fuego de las FDI.