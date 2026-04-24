Sale de fiesta y manda un correo al profesor para cambiar la fecha de un trabajo: su respuesta, para exponerla en el ministerio de Educación

Una de las claves para tener una buena clase de alumnos aplicados, al igual que pasa en los deportes de equipo, es tener un buen ambiente, siempre dentro de unos márgenes de respeto y de saber estar.

En las últimas horas se ha viralizado el intercambio de mensajes entre un alumno y un docente después de que el primero le mandase un mail al segundo para cambiar la fecha de entrega de un trabajo porque está de fiesta y no le va a dar tiempo a entregarlo.

"Hola Javier, te escribo desde el móvil que he salido esta noche y mañana me voy a levantar con una resaca hecho pedazos. Por cosas resulta que no me va a dar tiempo an entregar el trabajo mañana. ¿Me dejas entregarlo más tarde por favor?", dice en el correo con multitud de faltas de ortografía a las cuatro de la mañana.

Y prosigue: "Eres la hostia te quiero Javi, el único profesor bueno que queda en esta universidad lleno de capullos. Por cierto, ¿la camisa que llevabas el viernes de dónde es? que está bien guapa que le quiero regalar una a mi padre y seguro que le gusta una así como de viejo molón por favor déjame entregarlo otro día que eres el puto amo y quiero aprobar. Gracias jefe".

Y claro, el docente no se ha podido contener con una respuesta gloriosa digna de exponerla en el ministerio de Cultura: "Buenos días Sergio, parece que has tenido una buena noche. ¡Qué envidia! Me recuerda a cuando salíamos de 'Cubalibres' en el pueblo".

"Os he ampliado la fecha de entrega hasta el viernes 21 a medianoche, podéis subirla a través del campus virtual. Comunicaselo al resto de la clase, para que todos tengáis la misma oportunidad", ha añadido.

Sobre la camisa de "viejo molón" en cuestión ha contado que se la regaló su mujer y le encanta "con lo cual tengo que cumplir y ponérmela de vez en cuando, pero no tengo ni la más remota idea de dónde procede, pero ya le preguntaré".

"¿Qué bebiste anoche? La próxima vez que me envíes un correo electrónico, envíame también una botella como la que te tomaste anoche, para así no acordarme mucho de este correo. Un saludo Sergio y ten cuidado 'jefe'", ha sentenciado.