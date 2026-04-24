Este ratón de Razer hace maravillas: he probado el nuevo Viper V4 Pro y te confirmo que da muchísimo juego

Puestos a elegir, Razer ha decidido arrancar el 2026 con el que va a ser uno de los mejores ratones del año. Se trata del nuevo Razer Viper V4 Pro. Lo he probado durante varias semanas y tiene tantas armas que creo que sólo un profesional de los esports podría sacarle todo el jugo.

En primer lugar, hablo de su diseño. Aunque no hay mucho cambio en el apartado estético respecto al Viper V3 Pro, sí que es menos pesado, alcanzando los 49 gramos en su versión en color negro o 50 gramos en la versión de color blanco, la que yo he utilizado. Es muy ligero, pero también muy ergonómico. Eso es marca de la casa, pero se nota tras varias horas de uso.

Pero ojo, que no viene solo. Como en anteriores generaciones, viene con el dongle HyperSpeed Wireless, aunque con un rediseño total. De hecho, me parece todo un acierto este diseño hemisférico. A través de su USB, lo conectamos y podemos usar de forma inalámbrica el Viper V4 Pro.

Te preguntarás, ¿y esto para qué sirve? Pues lo mejor de todo es que, aunque lo podemos configurar, cuenta con una antena más alta para mejorar la intensidad de señal. Gracias a sus tres LEDS, te dan información visual del estado de la conexión, la duración de la batería o la tasa de sondeo. Los colores van desde el verde, el mejor nivel posible, hasta el rojo, dependiendo de la conexión o el nivel de batería.

El nuevo Razer Viper V4 Pro, en color blanco. Con solo 49 gramos de peso. Sergio Coto / El HuffPost

Suave y una latencia tremenda

Aunque antes hablaba del apartado estético, quiero resaltar algo que va acorde con su diseño y que se agradece en el día a día. Es el tacto suave, gracias al acabado smooth-touch, del Viper V4 Pro. Además de parecer elegante, te ayuda a agarrar muy bien el ratón. Algo que, en momentos cruciales de la partida, es clave.

Pero todo esto es por fuera, aunque lo que demuestra todo su potencial y poderío está por dentro. Su nueva rueda de desplazamiento óptico Razer es más precisa y más duradera. Y en el día a día, en cualquier uso, fluye como el agua. Su sensibilidad es tal que casi con tocarla ligeramente ya logramos movimiento.

Si nos centramos en la experiencia en partida, en juegos como Valorant o Fortnite, te convierte en un profesional, aunque no lo sepas. Apuestan por los switches ópticos Razer de 4ª generación, que ponen fin a los misclicks, y su nuevo sensor, el Razer Focus Pro 50K de tercera generación que hace que apuntar, disparar y acertar sea casi cosa de niños.

Uno de los saltos se encuentra en su precisión. Es capaz de potenciar tus cualidades, sean las que sean, para mejorar en tiempo real tu experiencia dentro del juego. La plataforma HyperSpeed Wireless Gen-2 supone un paso adelante con una mejora en la latencia promedio que es una locura. Con un promedio de 0.204 ms a 8000 Hz. De hecho, baja su latencia de movimiento a tan solo 0,36 ms, lo que lo convierte en 2,5 veces más rápido que el ratón inalámbrico de otras marcas.

Otra de las cosas que ha mejorado es la base del ratón. Ahora mejora mucho la sensación de deslizamiento y durante el tiempo de prueba se ha comportado como la seda. Un upgrade de peso.

El nuevo Razer Viper V4 Pro, en color blanco. Su tacto suave es muy cómodo para el día a día.

Batería para dar y tomar

Y si hay algo que mejora es su autonomía. En concreto, 180 horas de batería que se convierte en la mejor aliada para largas horas de uso. Pero la clave está en que se amolda a la configuración que vamos aplicando.

En el caso de usar prestaciones más altas, como una tasa de sondeo mayor, como los 8000 Hz para poder aprovecharla durante una partida clave, la batería se reduce a unas 45 horas.

Si modificamos el uso. Es decir, una tarde nos ponemos en modo tryhard y al día siguiente modo ofimática, la batería se va a ir amoldando a cada configuración y a cada momento del día.

Todo esto se esconde a través de una de las últimas maravillas de Razer, el Smart Polling Rate Switcher. Es capaz de ver y comprobar gracias a Synapse Web cuál es tu actividad en el ordenador. De forma automática, sin necesidad de hacerlo manualmente, nos ofrece puntos más altos o más bajos de rendimiento. Algo que permite prolongar la vida útil del Viper V4 Pro.

El nuevo 'dongle' hemisférico de Razer. Sergio Coto / El HuffPost

Personalizable estés donde estés

Si la aplicación Razer Synapse es uno de los ases en la manga de la compañía, con una personalización que permite dar un salto en nuestra experiencia y amoldar la potencia del ratón a nuestras necesidades, la marca ha ido un paso más allá.

Gracias a la Synapse Web, podemos configurar y calibrar nuestro ratón para que la precisión no suponga un dolor de cabezas, estés donde estés. No hace falta descargarse la aplicación y, una vez dentro de la web, iniciamos sesión y podemos configurar sin problema nuestro accesorio. Ahorrándonos mucho tiempo y facilitándolo todo.

Vía software, podemos mejorar la sensibilidad dinámica controlar la salida de los puntos por pulgada (PPP) y la entrada del ratón para que tu estilo de juego vaya de la mano con sus prestaciones. No es lo único, podemos ajustar la orientación del ratón para aquellos que tengan que hacer deslizamientos horizontales.

Pero la cosa no queda ahí. La sensibilidad es clave en el Viper V4 Pro y podemos amoldarla a nuestro gusto. Cuenta con comandos esenciales hasta macros complejas, con seis controles programables.

Sin duda, la experiencia con el último ratón de Razer no puede ser mejor. Aunque sí la considero una herramienta profesional para aquellos que necesitan la mejor sensibilidad posible, con una de las mejores latencias y con una adaptabilidad de uso que lo convierten en uno de los mejores ratones inalámbricos del año. Su precio, dicho sea de paso, parte desde los 179,99 euros. mismo precio que el de la pasada generación.