"Tammy Le Pen": revuelo por las palabras de Tamara Falcó sobre el islam en 'El Hormiguero'

Como cada jueves, en El Hormiguero tiene lugar la tertulia de actualidad donde participan Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y el propio Pablo Motos. En este caso, casi al final de la sección, han hablado que el alcalde de Lleida, del PSC, quiere prohibir el burka.

Ha manifestado Motos que "hace dos meses el PSOE votó en contra de una iniciativa parecida de Vox". "A ver si nos aclaramos", ha apostillado el presentador.

La reflexión de Tamara Falcó, reconocida devota, ha generado revuelo en redes sociales y el periodista de El País y la Ser Martín Bianchi ha renombrado a la tertuliana como "Tammy Le Pen", en referencia a la ultraderechista francesa Marine Le Pen.

Antes de la intervención de Falcó, Motos ha dado paso a unas palabras del portavoz del PSOE, Patxi López, donde dice que la Constitución habla de libertad religiosa "como algo consagrado en la Constitución": "Para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa".

"Asociar la palabra libertad a algo que tiene en sí mismo la palabra sometimiento, en este caso al de la mujer, me parece una aberración. La libertad religiosa está bien siempre que no entronque con el sometimiento, que es lo que ocurre con un burka", ha dicho rotunda Nuria Roca.

La opinión de Tamara Falcó

"El burka forma parte de la religión del islam y, al final, son sus tradiciones. Lo que pasa es que aquí tenemos que saber qué es lo que vamos a defender", ha empezado diciendo la hija de Isabel Preysler.

"Si realmente queremos defender nuestras tradiciones y nuestras libertades como cristianos o queremos dejar que otras religiones proliferen e incluso se vuelvan mayoritarias, como ha pasado en otros sitios como Francia", ha sentenciado, provocando unos segundos de silencio en plató.

"Voy a cambiar de asunto porque estamos muy serios", ha reconocido el propio Pablo Motos después de las declaraciones de sus tertulianos sobre el tema que él mismo ha propuesto.

Unas palabras que han saltado rápidamente a X donde han generado un intenso debate y donde el periodista Iñaki López ha compartido su perplejidad con un emoticono de sorpresa.