Los forenses discrepan de la Guardia Civil respecto al día de la muerte de Laura Luelmo

Los resultados de los análisis complementarios que se han practicado al cadáver de Laura Luelmo ratificarán que la profesora murió entre el segundo y el tercer día tras su desaparición, tal y como determinaron los forenses que le practicaron la autopsia.

"Los análisis complementarios, que se deben emplear, no suelen corregir de modo sustancial la primera predicción, raramente supondrán una rectificación importante a las conclusiones obtenidas a partir del examen del cadáver", ha señalado la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense en un comunicado al que ha tenido acceso Efe.

Los especialistas han destacado que las conclusiones obtenidas por los forenses sobre la fecha de la muerte de la joven profesora se basan en pruebas científicas, y han pedido que se respeten las competencias de los distintos profesionales que trabajan en la investigación del caso.

Los análisis complementarios, que se deben emplear, no suelen corregir de modo sustancial la primera predicción, raramente supondrán una rectificación importante a las conclusiones obtenidas a partir del examen del cadáver

"El simple contraste con hipótesis obtenidas a través de elementos circunstanciales de carácter indiciario no es suficiente", han aseverado los forenses que, no obstante, felicitan a la Guardia Civil por su "magnífico trabajo realizado" en este caso.

La Semlyf se ha pronunciado así a raíz de la rueda de prensa dada por jefe de la Comandancia de Huelva, el coronel Ezequiel Romero, y el teniente coronel de la UCO Jesús García el pasado día miércoles.

Los forenses quieren así, aclarar algunas cuestiones sobre su especialidad y, en concreto, sobre el trabajo realizado por el equipo Médico-forense del Instituto de Medicina Legal de Huelva. "Establecer con precisión la data de la muerte es uno de los retos más difíciles al que se enfrenta la Medicina Legal", han reconocido los forenses, que no obstante han asegurado que la fecha establecida por el equipo médico-forense sobre la muerte de Luelmo "se ha determinado de forma científica a partir de la información disponible".

Los datos "más fiables"

Han explicado que los datos "más fiables" se obtienen durante el levantamiento del cadáver y la práctica de la autopsia y proceden de la evolución de los fenómenos cadavéricos abióticos y bióticos, a los que se pueden añadir otros elementos como el cese de las funciones vitales.

En este caso, según las informaciones aparecidas, los forenses han sostenido que tiene especial relevancia el estado evolutivo de las heridas y lesiones ocasionadas en el momento del ataque y después, ya que al producirse la muerte se detienen diversos procesos en el cuerpo de la víctima y por ello se puede establecer "con relativa precisión" el momento en el que se produjeron.

La experiencia indica que los datos más fiables son los que proceden del levantamiento del cadáver, de datos paramédicos y de los recogidos en la autopsia

Asimismo, esta Sociedad ha aclarado que en la determinación científica de la fecha de una muerte hay que tener en cuenta otros factores extrínsecos, como las condiciones ambientales (temperatura, humedad, velocidad del aire y otros). "La experiencia indica que los datos más fiables son los que proceden del levantamiento del cadáver, de datos paramédicos y de los recogidos en la autopsia", han recalcado los forenses.

También han asegurado que las modificaciones que se pudieran producir con los análisis complementarios "no significaría que hubo un error" en la primera valoración, sino que ahora se cuenta con nuevos elementos de juicio que permiten "concretar mejor" el momento de la muerte, la agonía y el periodo transcurrido hasta que se encontró el cadáver.

"Las conclusiones obtenidas científicamente por el equipo médico-forense a partir del examen del cadáver deben ser cuestionadas de manera científica sobre la base de los mismos elementos de juicio", han aseverado estos expertos.

Y añaden que las referencias a lo que pudo pasar con el cuerpo de la víctima a lo largo de la fase agónica que ha podido existir, "también deben sustentarse sobre elementos objetivos conseguidos científicamente, no sobre hipótesis a partir de elementos indirectos".

La Benemérita reitera sus conclusiones

No obstante, la Guardia Civil insiste en que la hipótesis más probable, según los indicios obtenidos, es que la joven zamorana muriera unas horas después de desaparecer en el lugar donde se encontró su cuerpo, el 12 de diciembre, pero acatará y secundará las conclusiones del informe preliminar y del definitivo de la autopsia.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Efe que esa es la hipótesis con la que trabajan los investigadores, como se dijo ya la rueda de prensa del miércoles, en la que responsables del instituto armado señalaron que habría que esperar a la autopsia definitiva. Tras el comunicado de la Semlyf, desde el Instituto Armado reiteran que los indicios obtenidos hacen pensar en que la muerte se produjo en la noche del día 12, el mismo día que desapareció la joven en la localidad onubense de El Campillo.

Reconocen que esa hipótesis no coincide con la data, "basada en datos científicos", proporcionada por el Instituto de Medicina Legal de Huelva. Y añaden que la Guardia Civil no pretende ninguna confrontación con los profesionales de la medicina forense y, "como no podría ser de otra manera, secundará las conclusiones tanto del informe preliminar como del definitivo de la autopsia judicial".