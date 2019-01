La entrevista deChester de este domingo tenía morbo porque sus dos protagonistas firmaron una de las mayores broncas que se recuerdan en televisión: Jesús Vázquez y Risto Mejide, presentador y jurado de la edición de 2009 de Operación Triunfo.

Enfrentados durante mucho tiempo, los dos han hablado por primera vez sobre el episodio, con toda sinceridad.

Este fue el momento:

El primero en hablar tras repasar el enfrentamiento ha sido Jesús Vázquez. "Eres la única persona que me ha sacado de quicio en un plató", ha reconocido el presentador ante Mejide. "Me gustaría saber qué pasaba con Noemí Galera, porque creo que había algo con ella que no recuerdo. Algo de lo que le dijiste o hiciste a ella me dolió y entonces ya estaba calentito", ha reconocido.

"Viéndolo", ha añadido, "no sé si te malinterpreté o si es que quería malinterpretarte".

Risto le ha cortado en ese momento. "No, no me malinterpretaste. Mi comentario se refería al único gay que había en la Academia, y que era Ángel Llàcer. Mi comentario, absolutamente homófobo, era contra él y elegí la peor manera", ha reconocido.

En #ChesterTelevision@ristomejide le confiesa a @_jesusvazquez_ que en su famosa pelea de OT quería cargarse el programa por culpa de los productores pic.twitter.com/K2prTK5TkO — Sebas Maspons (@MaspiTV) 13 de enero de 2019

El presentador de Chester ha añadido que su actitud también tenía que ver con su situación en el programa. "Yo tenía una guerra con los productores, con los que hasta hoy estoy en conflicto, porque ellos pensaron que me podían condicionar e influir mi voto. Y esto lo digo aquí por primera vez. Y como yo tenía esa guerra, me molestó que tú estuvieses en medio".

En ese momento, Vázquez le ha recordado que fue "elevando su agresividad" durante el programa y ha reconocido que él llegó a pensar que estaba en contra de sus compañeros. Mejide lo ha reconocido con toda contundencia. "Yo quería cargame el programa", ha dicho.

"Te agradezco la sinceridad", ha dicho Vázquez antes de que su interlocutor siguiese relatando su punto de vista. "Yo no quería hacer esa edición. Había firmado un contrato y me obligaron, pero yo odiaba el formato y no tuve más remedio que hacerlo. Por eso desde el principio estuve atacando a Noemí y a los productores. A ella la llamaba "la voz de su amo". Y hubo un momento en el que ya no pude más".

Tras sincerarse, Vázquez ha suspirado de manera muy expresiva. "Esto es como haber parido", ha culminado.