Anabel Pantoja participó este sábado en la mesa de debate de Gran Hermano Dúo de Sábado Deluxe (Telecinco) y confesó, con ayuda de Dulce Delapiedra, quién había sido su amor platónico, lo que dejó a Jorge Javier Vázquez doblado de la risa encima de la mesa.

"Lloraba por el príncipe Guillermo", reveló Dulce, la empleada de hogar de la familia Pantoja con la que todos sus miembros mantienen conflictos abiertos. "Estaba enamoradita de él, se me dormía llorando", insistió.

Telecinco Anabel Pantoja confiesa su amor platónico en 'Sábado Deluxe'.

"Yo quería que mi tía me llevara a Buckingham, para verlo", concedió la sobrina de la tonadillera. "From Cantora to Buckingham", bromeó Vázquez entre risas. "Me decían que me lo iban a regalar por mi cumpleaños, pero al final se casó con la Kate (Middleton) y nada".

