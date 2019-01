El reproche de Javier Cámara a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Javier Cámara y María Pujalte han acudido a divertirse a El Hormiguero (Antena 3). Los actores han presentado en el programa de Pablo Motos la serie Vota Juan, una serie en la que Cámara hace de político y que se estrena a finales de enero.

Pero el programa no ha empezado como de costumbre, Cámara ha reprochado a Motos que no hubiese más jamón en el catering y, lo más importante, que no ha tenido una fiesta por ser invitado Platino.

"¿Te falta algo?", ha preguntado Motos. "Mi Platino", ha dicho Cámara en tono de humor.

Y es que se da la paradoja de que Cámara ha pasado de sobra los programas necesarios para ser considerado Platino. Entonces, ¿por qué no ha tenido su fiesta? Muy sencillo, porque Cámara siempre ha acudido acompañado a El Hormiguero y Motos ha considerado que no era apropiado hacer una fiesta a uno y dejar de lado a otro.

"Vamos a hacer la mejor fiesta de Platino", le ha prometido Motos.

Durante la conversación, María Pujalte ha repetido en numerosas ocasiones —siempre en tono de humor— que se iba a marchar del programa.