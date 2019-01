Los taxistas presionan con las protestas en Fitur y Plaza Cataluña

Miles de taxistas de Madrid y Barcelona han realizado otra demostración de fuerza este miércoles. En una nueva jornada de huelga con seguimiento masivo, el sector ha exigido a los Gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña una mayor regulación de los vehículos de alquiler de transporte con conductor (VTC), las licencias que utilizan Cabify y Uber.

Los taxistas madrileños han decidido continuar otro día con la huelga indefinida, que mantienen desde hace tres jornadas. La decisión se ha tomado en una asamblea celebrada a las 17 horas en la glorieta situada frente a la Feria de Madrid, donde se celebra la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

Mientras tanto, las discrepancias entre los taxistas catalanes han aflorado esta tarde en Barcelona, tras seis días consecutivos de huelga y protestas por la ciudad. La jornada ha estado cargada de tensión y reproches entre unos manifestantes que empiezan a acusar el desgaste de la movilización.

Agencia EFE Concentración de taxistas este miércoles en las inmediaciones del recinto ferial de Ifema, donde se inaugura Fitur.

Los taxistas de Madrid han convertido los alrededores de la Feria de Madrid (Ifema), situada en el noreste de la capital, en el epicentro de la protesta contra los VTC. Miles de taxis han permanecido aparcados durante toda la jornada en las avenidas Partenón y Capital de España, situadas en las cercanías de los pabellones feriales, con el objetivo de dificultar la llegada de visitantes a Fitur.

A pesar de la protesta que ha colapsado la entrada sur de Ifema, la primera jornada de la Feria se ha desarrollado con normalidad y ha concluido con un incremento de visitantes respecto al año pasado de un 1% hasta las 15 horas, según Eduardo López-Puertas, director general de Ifema.

Ante la imposibilidad de llegar en coche, miles de asistentes han optado por desplazarse al recinto ferial en el metro, cuyas salidas se encontraban detrás del gran cordón policial desplegado. Los reyes han inaugurado la Feria, a la que han accedido desde la entrada norte, que se encontraba despejada.

Los manifestantes han encendido algunas hogueras y centenares de ellos han cortado en diversas ocasiones la autopista de circunvalación M-40, a la altura del centro comercial Campo de las Naciones. La policía ha cargado contra los taxistas que impedían la circulación en una de las ocasiones y ha detenido a uno de los taxistas.

La protesta se ha saldado con 11 personas atendidas por los sanitarios del Samur - Protección Madrid por heridas de carácter leve, cinco de ellos policías nacionales.

EFE

Los taxistas madrileños han recuperado en sus gritos, pegatinas y pancartas la vieja petición de que haya una licencia de VTC por cada 30 taxis. En toda España, hay 65.973 licencias de taxi frente a 13.125 de VTC, según los datos del Ministerio de Fomento a fecha 3 de enero de 2019. Muy lejos de esa proporción 1/30 y con una situación todavía más grave en las grandes ciudades.

"Hay unos 16.000 taxis en Madrid. De ellos, unos 3.000 paran un día de la semana y la mitad, unos 8.000, paran durante el fin de semana y los festivos para que pueda trabajar el resto. Sin embargo, si ahora metes otros 7.000 VTC, ¡no hay trabajo para todos!", explica Manuel Pérez, taxista asalariado desde 1985.

"Ya no se habla del 1/30", lamenta este conductor. Los manifestantes piden una segunda licencia otorgada por los ayuntamientos para que los VTC puedan circular por sus calles. "El Ayuntamiento debería dar otra etiqueta a 600 VTC que son los que debería haber para que se cumpliera esa proporción", señala Pérez.

Eduardo Loren Un taxi con una pegatina que pide el 1/30 en la protesta frente al IFEMA.

El Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional celebrarán una reunión técnica este jueves a las 10 horas para intentar buscar una solución al conflicto, según ha anunciado esta tarde el presidente regional, Ángel Garrido, en la Cadena SER.

Las asociaciones de taxis piden que los usuarios tengan que precontratar los servicios de los VTC con antelación. Algo que tienen que regular las autoridades autonómicas, tras el traspaso de competencias que hizo el ministro José Luis Ábalos tras la huelga celebrada en verano.

La protesta en Madrid no parece que vaya a concluir en breve. "Vamos a seguir en la calle todo el tiempo que haga falta. Aquí los taxistas son pequeños autónomos, que van a salir a la calle", apunta Pérez.

🚖 Manuel Pérez, taxista desde 1985: "Ya no se recauda... Me duele que la gente nos haya dado la espalda. La imagen del taxi no se corresponde con la realidad". #HuelgaDeTaxis #Fitur2019 pic.twitter.com/Cu0V3A6ayp