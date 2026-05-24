Laia Forné, investigadora del IDRA: "El mismo fondo de inversión que especula con la vivienda y te retrasa la maternidad es el que se está haciendo con las clínicas de reproducción asistida"

La maternidad se ha convertido en un privilegio en España. Con la crisis de la vivienda y los precios por las nubes, traer un hijo al mundo se ha vuelto más un reto que una alegría. Laia Forné, socióloga, investigadora en IDRA y coautora de El precio de la reproducción, comparte, en una conversación en el podcast de Jaime Palomera, esta posición.

"Estamos viendo como son los mismos fondos que se hacen con el mercado de la vivienda, ahora les interesa el mercado de la reproducción", asegura en su conversación en una reproducción sonora que solo en YouTube acumula más de 2.500 suscriptores.

"En un ejercicio de ciencia ficción, podrías llegar a decir que el mismo fondo buitre que te está retrasando la maternidad por la falta de acceso a la vivienda, es el mismo fondo a quien luego acudirás para hacerte un proceso de reproducción, cuando quieras o puedas plantearte la posibilidad de tener hijos", agrega.

Ella asegura que "en los últimos años estamos viendo que hay una acaparación de grandes clínicas pequeñas. Estamos hablando de que ahora mismo cinco clínicas controlan más de la mitad del volumen de negocio de la reproducción asistida, que actualmente son unos 640 millones de euros anuales".

Así, lo justifica con un caso concreto. "Hay un caso aquí en España, que tiene ver con el fondo de inversión KKR, que se ha hecho con el festival de música Sonar, que es un fondo pro israelí, y que se ha hecho con la clínica más emblemática de España, el Instituto de Infertilidad, el IVI, que empezó con una clínica pequeña en España y ahora mismo tiene más de 30 centros en España y más de 80 repartidos por todo el mundo".

Se trata de un claro ejemplo de esta realidad: "Este fondo ha comprado este paquete de clínicas. Pero también se hizo con una acción por parte del sindicato de inquilinas de Cataluña que está comprando vivienda para especular".

Por último, la socióloga apunta a que en España una familia con hijos tiene un 70% más de probabilidades de caeer en la pobreza que una famiila que no tiene hijos: "A mí me parece increíble". "Claramente, ahora mismo tener hijos es un hecho heróico. No solo te dificulta la parte de conciliación, etcétera, sino que te empobrece", lamenta. "Las posibilidades de que caigas en la pobreza si tienes hijos son muy elevadas", insiste.