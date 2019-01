Juan José Cortés responde a las críticas de Ana Rosa Quintana: "Ha pegado una rajada"

La periodista Ana Rosa Quintana ha criticado esta mañana en El Programa de AR (Telecinco) la labor de Juan José Cortés, padre de Mari Luz Cortés, en las labores de rescate de Julen, el niño de dos años que cayó un pozo hace 12 días.

Cortés organizó este jueves una vigilia por el niño Julen, algo que Quintana ha definido como "innecesario".

"El protagonismo de ayer de Juan José Cortés, y siento decir esto, porque es un hombre con el que he tenido una relación estrecha, que ha perdido a su hija con todo el dolor; a mí ayer me pareció innecesario. Respetando, porque no sé si los padres son evangelistas, pero no sé, yo entiendo una vigilia de otra manera. Pero a lo mejor los padres son los que han querido, pero Juan José Cortés... no", ha asegurado.

"Que yo esto lo entiendo, que esté allí, que les acompañe, pero yo ya, que dé ruedas de prensa...", ha finalizado la periodista.

Juan José Cortés ha entrado en la parte final de Ya es mediodía, el programa de Sonsoles Ónega que va después del de Ana Rosa Quintana, y ha respondido que las críticas le parecen "desproporcionadas".

"Para aquellos que critican lo que yo hice ayer, creo que todo está bien pensado y hecho para ayudar a la familia, no para otra cosa. Como Ana Rosa, que ha pegado una rajada sobre mí que me parece desproporcionada y fuera de sitio, porque yo estoy aquí de manera solidaria y sin ánimo de protagonismo como también lo están otras muchas personas.

"Estoy segura de que mi compañera Ana Rosa Quintana valora profundamente lo que usted está haciendo más allá de lo que haya comentado", ha respondido Ónega.

Quintana se ha puesto al frente de un programa especial en la tarde del viernes para contar en directo las últimas horas del rescate de Julen.