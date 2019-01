No habrá 'Pasapalabra': Ana Rosa hará un especial en Telecinco por el rescate de Julen

El rescate del niño Julen ha propiciado que Telecinco altere su parrilla para ofrecer la última hora desde Totalán, en Málaga. Ana Rosa Quintana y Sonsoles Ónega estarán el viernes y el sábado a partir de las 20:00 al frente de un informativo, después de Sálvame.

"Yo no me muevo de esta cadena hasta que no encontremos a Julen", ha dicho Quintana al finalizar El Programa de AR.

El programa durará hasta pasada la medianoche y sólo parará durante los informativos de Pedro Piqueras, a las 21:00.

El sábado, el programa empezará partir de las 09:00 de la mañana y durará en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.

El rescate de Julen

A las 15:00 horas, la excavación de la galería horizontal para llegar hasta Julen, el niño de 2 años que cayó el pasado 13 de enero a un pozo en Totalán (Málaga), ha avanzado hasta los dos metros y medio, de los casi cuatro necesarios, tras la tercera microvoladura controlada que se ha realizado esta mañana.